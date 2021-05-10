看到小朋友跟著家人幫母親慶祝專屬節日，單親或是弱勢小孩心中百味雜陳，國民黨新竹市長初選候選人林耕仁在這個特殊節日選擇至德蘭中心與這裡收容的幾十位小朋友共度，大家分享披薩，心中湧上滿滿的暖意！

林耕仁也將這個陪伴過程在臉書上跟網友分享，他說，母親節，很多人都安排了要跟媽媽聚會，致上溫暖的謝意。但在社會的角落中有些孩子「母親只能是想像」。

德蘭中心是天主教成立的機構，收容許多家庭有狀況的孩子，讓他們能夠得到完善的生活照顧、受正常教育，可是，原生家庭的溫暖就必須割捨，而其中也有孩子是孤兒，從未有親人的陪伴，很多孩子的故事都讓人鼻酸。阿仁在母親節時來這裡陪小朋友們互動聊天，和他們聊聊平日鎖事、學校生活、未來的目標，也帶來他們最喜歡的披薩一同享用，雖然只是小小的心意，希望在母親節時能帶給孩子們些許的溫暖，過一個不一樣的母親節。

林耕仁在文末表示，希望大家能發揮愛心的力量，多關心社會角落的朋友，施比受有福，今天的阿仁很快樂！

許多網友都留言表示支持與感動，「大仁哥真的是暖男ㄟ」、「就衝著這樣的善心，新竹市長我絕對支持你」、「另類的母親節小朋友一定會記得」、「有這樣的善心，給你100個讚」、「新竹仁，新竹有您真好」。

(中時新聞網)