「小神農華佗生態營」今年移師林口亞太生態園區。（許哲瑗攝）

「小神農華佗生態營」共2梯次，每梯次100人，5月24日至28日開放報名。（許哲瑗攝）

暑假將至，新北市衛生局與新北市中醫師公會聯手舉辦的「小神農華佗生態營」，將在7月25日及8月1日舉辦兩梯次的一日營活動，衛生局今舉辦發布記者會並介紹，今年移師林口亞太生態園區，規畫認識刮痧器具與穴位、製作聰明午安枕、藥用植物辨識解說、香草茶DIY等闖關活動，每梯次100人，5月24日至28日開放報名。

新北市中醫師公會理事長詹益能表示，小神農華佗生態營邁入第8年，過往曾在新店文山農場、三峽大板根等地舉辦，今年首度移師林口林口亞太生態園區，除了教導學童認識刮痧器具與穴位、由中醫師示範正確刮痧方法、製作聰明午安枕等闖關式遊戲，還結合園區多元豐富的植物生態，新增常見藥用植物辨識解說與香草茶DIY，教育學童常見中藥材原有植物樣貌，以具有藥材與植物實物辨識能力。

詹益能指出，另也結合園區設施，新增搗麻糬、擂茶DIY及活潑有趣的鐳射奇幻迷宮等團體活動。

新北市衛生局長陳潤秋表示，只要設籍新北市各公私立國小3至6年級學童（暑假後升4到6年級）即可參加，一日營活動包含交通、餐費，材料及保險，全部免費，讓每個人化身「小小華佗」，探索中醫藥的奧秘。

衛生局補充，「小神農華佗營」每年開放網路報名隨即秒殺，呼籲家長把握機會，報名採線上申請，5月24日上午9時至28日下午5時開放網路填表，採取電腦隨機抽籤，錄取名單將在6月3日上午10時公布於衛生局官網。上「新北市政府衛生局網站」選「線上申請」即可選擇填寫報名梯次。

(中時 )