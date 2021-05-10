國家交響樂團、台積電文教基金會、國立台北藝術大學和公共電視台聯合舉辦呂紹嘉指揮大師班。（國家交響樂團提供）

指揮家呂紹嘉曾拿下法國貝桑松、義大利佩卓地和荷蘭孔德拉辛三大指揮大賽首獎。（國家交響樂團提供）

曾拿下法國貝桑松、義大利佩卓地和荷蘭孔德拉辛三大指揮大賽首獎的指揮家呂紹嘉，今（10）日起在北藝大舉辦指揮大師班，和有志從事指揮工作的青年指揮家傳授心法，他妙喻基本拍像交通號誌，但不宜死打拍子，「正規的基本拍打法像是交通號誌，每個人都可以學，而真正的指揮手勢，必須從音樂長出來，這個就沒有標準答案。」

呂紹嘉認為，指揮家的工作，並不是只有打拍子而以，「當你想著『打拍子』的那一刻，你就已經和樂團分開，沒有和樂團站在一起。」不過有時音樂也真的需要「交通號誌」，呂紹嘉舉例，「史特拉汶斯基有節奏很複雜的作品，這時就需要把拍子打得超級清楚，乾乾淨淨。」

又要乾淨，又要情感表達，作為一名指揮家的功課真不少，呂紹嘉表示，指揮藝術有很深的哲理，需要時間和經驗體會，「我和學生分享，指揮是一個你不要忘記自己在哪裡的角色，一個位置是上邊，一個位置是中間；當你需要主動帶領音樂的時候，你在上邊，但不要忘記自己也是團員的一份子，和團員站在一起。」

都說寫文章破題最難，指揮也有類似的考驗，像是知名的貝多芬第五號交響曲《命運》，開頭有如敲響命運之門的四個音動機，不同指揮也有不同的處理手法，呂紹嘉舉例，「全曲的開頭第一個音是休止符，這個開頭是第一個考驗，而第一句之後到第二句之間要停多久？還是第一句之後就直接下去第二句，有不同的方式。」

起手式難的還有指揮協奏曲時，除了樂團，要如何和獨奏家配合，如拉赫曼尼諾夫第二號鋼琴協奏曲，由鋼琴先開始演奏，雙方的速度要相互接上，同樣是指揮功課，呂紹家表示，他自己的習慣是聽獨奏家的速度，「特別是拉赫曼尼諾夫、蕭邦這類鋼琴很吃重的曲目，我會配合獨奏家，但不同的指揮家，有自己的考量。」

呂紹嘉表示，作為指揮最重要的是莫忘初衷，「學生們都很可愛，潛力無窮，需要人帶領他們把內心的熱情引出來，但很重要的一點是，指揮成為職業之後，難免會被社會消磨，到那時要記得，莫忘初衷。」大師班的成果將於5月14日台北國家音樂廳呈現，之後也將有紀錄片。

(中時 )