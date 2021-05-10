蔡英文總統（中）、監察院長陳菊（左起）、東吳大學校長潘維大、第4屆傅正講座得獎人薛化元(右二)、立法院長游錫(方方土)（右）等人手持新書合影。(陳怡誠攝)

蔡英文總統今天出席傅正逝世30周年新書發表會表示，傅正致力於打破省籍的籓籬，堅持跨越族群共同合作，無私無畏的精神值得感念推崇。她承諾，政府會堅持價值、團結台灣，繼續推動轉型正義，深化發揚民主、自由及人權，讓台灣在國際的變局中，屹立不搖。

今天是傅正逝世30周年紀念日，東吳大學政治系今天舉行「當民主已成信仰」新書發表丶頒獎與座談會。蔡英文抵達後，首先聆聽鋼琴及小提琴演奏《辛德勒的名單》及《黃昏的故鄉》，並觀賞傅正逝世30周年紀念影片。

蔡英文表示，傅正是台灣民主運動的關鍵人物，他出生於戰亂時代，歷經白色恐怖，在戒嚴風聲鶴唳的時期，仍堅持理念，先後兩次籌組政黨。「民主政治需要有不同聲音的反對黨存在」，這是傅正的信念，他始終相信透過互相監督、良性競爭，國家社會才會持續進步。

在推動台灣民主化的過程中，傅正致力於打破省籍的籓籬，堅持跨越族群共同合作，推動參與國會全面改選、平反雷震案、老兵返鄉等政治運動。

她說，許多人都記得傅正追求民主的名言，「不惜以自由為代價，乃至生命為代價所追求的，第一是民主、第二是民主、第三是民主，除了民主，只有民主」。傅正不只是個人身體力行，也把這個信念深深扎根在年輕學子的心中。

她稱許傅正無私無畏的精神，至今仍然影響著台灣，值得我們永遠感念推崇，他一生不凡的經歷，也值得每一位台灣人了解認識。

此次的傅正日記是由政治大學教授薛化元推動出版，蔡英文表示，薛化元長年投入台灣民主政治史的研究，傅正的日記更是台灣民主運動史上，重要的珍貴紀錄。這是一段很重要的歷史，必須永久傳承下去，讓每一個世代的台灣人，都能夠從傅正的經歷中體悟到台灣民主運動的縱深，也能夠更加珍惜我們現在所擁有的一切。

儘管國際局勢持續在改變，她承諾，政府依然會堅持價值、團結台灣，繼續推動轉型正義，深化發揚民主、自由及人權，讓台灣在國際的變局中，屹立不搖。

(中時 )