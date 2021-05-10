天風國際證券分析師郭明錤針對聯發科(2454)與高通的5G SoC市況出具最新研究報告，認為大陸Android品牌廠商對下半年與2022的訂單展望將趨向保守，聯發科與高通的股價已反映5G SoC ASP因更複雜設計與供應短缺而顯著提升，但面臨長期需求不振、競爭與供需缺口改善等結構性風險故成長最快時期已過，若5G手機無殺手級應用，則最終聯發科與高通將在利潤不佳的中低階市場競爭，且競爭壓力將在第四季到明年第一季供應鏈短缺顯著改善而加重。

郭明錤表示，根據最新調查顯示，雖5G手機在4月的出貨滲透率在大陸市場已達80%以上，但通路庫存卻也同時達歷史高點約9.5週，顯著高於正常庫存水位的4~6週，此反映5G因欠缺殺手應用故需求不振，而庫存水位高是Android 5G手機需求不振造成，受益於品牌價值、生態與美國禁令華為事件，定位在高階手機的iPhone需求仍強勁，除此之外，也發現在五一長假期間，Android手機出貨年衰退10~15%，故預期5月的庫存水準將持續居高不下或增加，相信主要大陸Android品牌廠商對下半年與2022的訂單展望將趨向保守，5G SoC出貨可能低於市場預期；此外，印度新冠疫情爆發也對短期Android手機需求有負面影響，最新調查顯示，三星、Oppo、Vivo與小米均已下修第二季印度市場訂單約10~20%。

郭明錤表示，Android 5G手機最大挑戰在於沒有殺手級應用，大部分的5G相關半導體供應商的股票已反映因供應短缺造成的ASP上升與能見度提升，但市場因過去6~9個月忽視此需求不振長期風險，為5G手機相關供應鏈的股票在下半年的潛在下行風險，Android 5G手機需求低於預期，故若欲追求成長，在欠缺殺手級應用下，僅能持續在中低階市場競爭，在供應鏈中，受到此負面趨勢影響最大的是5G SoC供應商聯發科與高通。聯發科的5G SoC優勢關鍵在於與台積電(2330)緊密合作，但高通在2021與2022年將分別轉單中低階(6nm)與高階(4nm)5G SoC至台積電，不利聯發科的生產優勢，預測台積電將分別在第二季與第三季出貨高通的7325與6375，且此將有利高通自聯發科處取回市占率。 郭明錤表示，預估iPhone最快在2023年採用Apple設計的5G基帶芯片，因Android在5G手機高階市場銷售動能不振，故高通將被迫在中低階市場爭取更多訂單以彌補蘋果訂單流失，屆時因供應短缺已顯著改善，故聯發科與高通對品牌廠商議價力降低，導致在中低階市場競爭壓力顯著提升。

(時報資訊)