加密貨幣以太幣（ether）周一漲破4,000美元大關，為連續第三個交易日刷新歷史高點。

今年以來，使用以太坊（ethereum）區塊鏈進行交易的以太幣價格已經飆升近450%。根據加密貨幣交易所Binance報價，以太幣目前漲5.5%，報4,083.78美元。

和比特幣被稱為「數位黃金」、保值品或抗通膨工具不同，以太坊比較像是開發者可以建構應用程式的一種平台，市場看好以太坊區塊鏈技術的升級，將大幅提升其運算效率，並催生更多的去中心化金融服務。在投資人追捧下，近來以太幣漲勢凌厲，更有分析報告指出，以太幣價格可望在今年底前漲破1萬美元大關。

根據Coindesk報價，比特幣目前漲1.72%，報59237.49美元。

在狗狗幣（Dogecoin）方面，特斯拉執行長兼加密貨幣擁戴者馬斯克在電視節目上坦言狗狗幣是一場「喧鬧」（hustle）後，周日狗狗幣價格應聲暴跌逾30%，一度跌至41.6美分，目前狗狗幣價格下跌5.4%，報54美分。

(時報資訊)