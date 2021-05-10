新冠肺炎疫情於各國持續惡化，普生（4117）近期包括印度、巴基斯坦等地區經銷商對旗下RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、核酸萃取劑檢測產品急單需求湧入，4月營收5,494.9萬元，續創歷年同期新高水準，增382.14％；前4月營收2億元，年成長256.42％，改寫歷年新高。

普生指出，除持續因應客戶訂單需求，包括印度地區RT-PCR核酸試劑之大型政府標案、以及中東地區ELISA新冠肺炎抗體試劑之小量訂單持續出貨挹注，適當調配竹科廠生產效率，目前採取兩班生產人員輪班制，以提升整體產能稼動率，將不排除未來啟動三班制的可能性，營運展望審慎樂觀。

據印度疫情即時統計顯示，印度地區肺炎深陷第二波疫情浪潮且打破單日確診及死亡紀錄，創全球單日確診新高，帶動印度政府每月皆釋出新標案，進一步帶動普生先前取得的印度地區RT-PCR核酸試劑之大型政府標案訂單拉貨動能加速。

此外，普生擁有新冠肺炎疫情試劑齊全產品線等優勢，旗下RT-PCR核酸試劑擁有歐盟、印度、澳洲等各國認證，並已取得台灣TFDA醫療器材專案製造核准許可批准，持續積極拓展各試劑產品於東南亞地區接單表現。

(工商 )