美國警方今天表示，以鋼鐵結合玻璃的後現代建築著稱的德裔美籍建築大師雅恩（Helmut Jahn）昨天在伊利諾州騎乘自行車時遭2輛車撞上，傷重不治，享壽81歲。

法新社報導，依據警方說法，雅恩昨天午後在芝加哥以西約100公里處坎普頓山（Campton Hills）騎經一處路口時，「未能依照停車標誌停車」，遭2輛對向來車撞上，不幸身亡。

警方表示，雅恩在車禍現場當場喪命，1名駕駛則受到輕傷，送醫治療。

雅恩1965年於德國慕尼黑工業大學（Technical University of Munich）畢業後，前往芝加哥就讀伊利諾理工學院（Illinois Institute of Technology），現代主義建築大師凡德羅（Ludwig Mies van der Rohe ）曾任這所學校前身艾摩學院（Armour Institute）的建築學院院長。

雅恩於1970和80年代在芝加哥的多座建築闖出名號，包括充滿爭議的湯普森中心（Thompson Center）和歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）的聯合航空航廈（United Airlines Terminal）。

他也參與位於華府的聯邦調查局（FBI）總部設計，後來陸續打造慕尼黑機場中心（Munich Airport Center）和位於柏林的索尼中心（Sony Center）。

芝加哥市長萊特夫特（Lori Lightfoot）在社群媒體推特（Twitter）上發文表示：「雅恩是芝加哥最富創造力的建築師之一…他對這座城市的影響永遠不會被世人遺忘。」（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1100510

(中央社)