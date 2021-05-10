澳媒日前報導，中國軍方科學家數年前曾討論將嚴重急性呼吸道症候群（SARS）冠狀病毒武器化並寫在文件中。中共官媒環球時報則說，這只是「理論性極強」的圖書，且公開發行非機密。

環球時報說，澳媒報導中的文件「『非典』非自然起源和人制人新種病毒基因武器」並不是解放軍內部的秘密文件，而是一本公開發行的圖書，於2015年8月由軍事醫學出版社出版。

根據澳洲戰略政策研究所（ASPI），這份文件所列的18名作者當中，有些是中國公衛和軍方高層，其中10 名作者是與西安空軍軍醫大學有關的科學家和武器專家，此校的國防研究水準被列為「非常高風險」。

環時稱「這只是一本理論性極強的學術性圖書」，反對澳媒將中國軍事科學家曾討論SARS冠狀病毒武器化問題和正在流行的COVID-19疫情關聯起來解讀，攻擊中國在新冠病毒起源資訊上缺乏透明度。

這份中方的文件也提到了美國前空軍上校安斯可夫（Michael J. Ainscough）有關衝突模式和生物武器的研究，研究認為，第三次世界大戰致勝的核心武器將是生物武器。

環時以此類比，稱「從這個角度而言，安斯可夫的論點也意味著美國正在進行基因工程技術在生物戰和生物恐怖主義中的應用研究」。

報導引述中方匿名分析人士說，空軍軍醫大學並非相關領域的研發單位，「上述圖書內容充其量是一種學術觀點」。

週末澳洲人報（The Weekend Australian）8日刊出調查性報導，指美國國務院官員去年5月在調查COVID-19病毒起源時，取得一份由解放軍科學家和武器專家2015年撰寫的文件，其中形容SARS冠狀病毒預示「基因武器的新時代來臨」，可以「人為操縱成為新興人類疾病病毒，然後變成武器，以前所未見的方式釋出」。

這份文件所列的18名作者當中，有些是中國公衛和軍方高層，包括中國防疫單位前副主任。根據澳洲戰略政策研究所（ASPI）的國防大學追蹤系統，其中10名作者是與西安空軍軍醫大學有關的科學家和武器專家，此校的國防研究水準被列為「非常高風險」。

澳媒指出，這份文件的的作者徐德忠在空軍軍醫大學軍事流行病學系擔任教授和博士生導師。2003年「非典」（SARS）期間，他向中國中央軍委和衛生部的最高領導彙報了24次，準備了3份報告。

報導並引述英國國會下議院外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）和澳洲國會情報及安全聯席委員會主席派特森（James Paterson）認為，這份文件引發外界對中國在COVID-19病毒起源資訊上缺乏透明度的嚴重關切。（編輯：張淑伶）1100510

(中央社)