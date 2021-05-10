天氣逐漸炎熱，民眾轉往水上活動，依據消防署統計，2021年年5月1日至5月9日，短短9天全國已釀成3人戲水身亡。消防署呼籲，夏日戲水應選擇適當安全場所，以確保安全。

消防署統計，2021年5月1日起至9日止，全國各消防機關共執行16件水域事故勤務，包含浮屍7件、自殺5件、潛水1件、失足落海1件、救人1件、戲水1件。

9天內16件水域事故勤務共造成12人死亡、5人獲救。消防署表示，12人死亡中有3人為戲水身亡，分別為澎湖縣七美鄉西湖村西側海域2日1人潛水後溺水身亡及台中市北田大橋下方流域9日2人戲水身亡。

消防署分析，事故地點包含溪河、瀑布、海邊、漁港、湖泊、池塘及圳溝等，其中戲水及潛水活動就造成3人失去寶貴性命。

消防署呼籲，國人從事水域活動時應注意相關風險及自身安全，避免造成意外事故徒增遺憾，規畫選擇水域遊憩活動場所時，可參考交通部觀光局相關公告或教育部體育署全國運動場館資訊網水域資訊。

消防署強調，民眾應避免前往容易造成溺水水域，不要從事高危險性的水域活動，盡量選擇游泳池或有救生員在場的水域進行活動。

(中時 )