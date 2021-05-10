高雄市立美術館盛大推出展覽《TAKAO・台客・南方HUE：李俊賢》，以紀念這位傾其一生推動南方藝術文化的畫家前館長李俊賢，展覽完整呈現了藝術家在1970年代中期至2018年的188件作品，將於本(8)日起至9月12日假高美館201-203展覽室展出。今日傍晚登場的「偏挺土地──南方HUE聲景影音會」，將由音樂製作人林強領軍，以及歌手林生祥、北澤鋼影像製作團隊、VJ王駝與DJ Point等人，以強大的電子音樂、視覺影像跨域結合李俊賢的繪畫元素，為這座藝術家生前熱愛的城市，帶來一場融合高雄最在地南方文化風格的藝術饗宴。

圖/高雄市立美術館提供

《TAKAO・台客・南方HUE：李俊賢》由高美館李玉玲館長擔任總召，策展人龔卓軍、許遠達發起組織策展團隊與高美館共同籌辦；展覽於本(8)日舉辦開幕儀式，高雄市政府文化局王文翠局長、國藝會林曼麗董事長、高美館李玉玲館長、展覽策展團隊、「偏挺土地－南方HUE聲景影音會」演出團隊、「偏挺要塞」壁畫隊藝術家，以及眾多藝術家友人皆到場與會支持藝術家李俊賢首次大型紀念暨研究展的展開。

圖/高雄市立美術館提供

高雄市文化局王文翠局長表示，李俊賢作為藝術家，同時也是高美館前館長，對於推動台灣、特別是南方的藝術發展有著重大的影響力，如在高雄市文化館舍由公立轉型行政法人的時期，無論在藝術的理想、發展性、一座城市美術館的定位與功能，都相當感謝俊賢館長提出諸多建議，而本次展覽《TAKAO・台客・南方HUE》除了展現藝術家李俊賢對於在地文化的關懷，更體現了他豐富的人生閱歷，希望眾人都能前來欣賞。

國家藝術文化基金會的林曼麗董事長則表達，國藝會十餘年來所推動的「視覺藝術策展專案」能夠支持本次展覽的展開，她感到既欣喜又欣慰，並且也對於共同攜手支持挹注資源的雄獅鉛筆以及信源企業表示感謝，並肯定兩位展覽策展人龔卓軍與許遠達兩年來的辛勞，透過實地的踏查、縝密的規劃，完整呈現了藝術家李俊賢豐富飽滿的藝術視野與能量。

高美館李玉玲館長表示，甫於2019年初得知藝術家李俊賢病逝消息時，便深感高美館應責無旁貸地完成這位前館長的回顧研究展，在長達兩年多的展覽籌備期中，俊賢館長的家屬林美秀女士與一雙兒女家由、家東，到許多曾是他老戰友的藝術圈同好、館內同仁持續地凝聚在一起，並有許多新的緣份與支持的力量匯流，以本次研究展《TAKAO・台客・南方HUE》作為核心向外擴延，發展出「偏挺土地－南方HUE聲景影音會」、「偏挺x要塞－致爐主俊賢壁畫創作」等子計畫，也使藝術家李俊賢這股熱愛土地、文化、南島山海的藝術能量能夠長久延續，透過俊賢館長創作所留下來的精神遺產，相信在日後也將會是眾人在共同「製造台灣」路途上的重要能量。

策展人龔卓軍、許遠達表示，展覽以李俊賢藝術生涯的旅行路線為概念，策展團隊試圖跳脫以往回顧展的策畫框架，著力於表達藝術家在創作上的特殊風格，依循主題梳理為三大脈絡一「從愛河到哈德遜河」、「土地．台味」以及「海洋．南島」，在展覽空間的規劃上，更加入了貨櫃屋、大型竹架和日光燈管等元素，致敬藝術家的「台味」美學；從其創作生涯40年數量龐大的繪畫原作中，輯選近兩百件重要作品，並配合李俊賢在社會上扮演各種角色時所產出的藝評、企劃、設計、影像、雜誌等文件，鋪陳其藝術精神從TAKAO（打狗，高雄）、台灣到南島山海，所輻射出的「南方HUE」。也從而讓大眾認識李俊賢的8個身分，李俊賢是歹頑郎、是藝評人、是策展人、是館長、是爐主、是棒球迷、是旅行者、更是一位眾人敬重景仰的藝術家。

而藝術家劉高興則代表李俊賢的家屬向在場眾人致意，無論是策展團隊對於展覽的用心規劃，壁畫隊藝術家們呼應著「爐主俊賢」熱愛台灣土地的精神所共同創作出來的壁畫創作，以及傍晚精采熱烈的影音會，他相信向來愛熱鬧的「爐主」一定會喜歡；並希冀透過本次的展覽讓觀展的眾人都能夠試著去瞭解李俊賢繪畫作品中未呈現出來的深切情感。

偏挺土地－南方HUE聲景影音會，呈現最別出心裁的「藝術拿卡西」

在李俊賢的藝術創作語彙中，他致力於將台語語音的張力表現，透過畫筆呈現出強勁的動態感，並時常將聲音效應與歌曲情境融入畫面或作為主題，甚至在創作過程中，沉浸在自己喜愛的歌曲中也是不可或缺的一環。為呼應這樣的精神，策展團隊邀請影像、聲音領域各具風格的專業藝術家、音樂人跨域合作，以李俊賢的繪畫元素出發，從2020年的「物三88影音會」到今日的「偏挺土地－南方HUE聲景影音會」，開展出別開生面的台式搖滾聲景創作，延續李俊賢實驗性精神的再創作、對台灣風格的再探索，同時也與美術館內的核心展覽《TAKAO・台客・南方HUE》在動與靜之間相互輝映。

黃昏時刻，先由策展人帶領踏查「偏挺x要塞」壁畫創作現場，入夜後節目則跨域結合李俊賢繪畫元素，由北澤鋼團隊製作動畫影像內容、搭配林強的電子音樂演出、林生祥演唱，與VJ王駝、DJ Point的現場影音表演，以及導演盧昱瑞拍攝的紀錄影片播映；配合高美館園區南島文化場域的地景，將呈獻給市民大眾一場融合常民文化風格與當代藝術語境的臨場聲景饗宴。

(中時新聞網)