華航諾富特群聚染疫事件，立法院交通委員會10日邀請交通部、衛福部以及內政部專題報告並備質詢，多位立委關注為何諾富特2月被檢舉一館7、8樓混住外籍機師，卻一直到4月爆發疫情仍未處理？不過指揮中心表示「訊息已經帶到地方政府」；桃園市政府一口咬定從未核定一館7、8樓可作為防疫用途；民航局表示「華航疏於管理，不知道自己機組員住到哪裡」；華航則說委託雅高集團經營諾富特，因此華航不能干涉諾富特營運。一個上午仍無法釐清。

立法院交通委員會10日邀請交通部、衛福部以及內政部專題報告「外籍航空及國籍航空機組員防疫管理措施（包括防疫車隊、防疫旅館等）、國境管制防疫作為（含移工入境檢疫程序），全面檢視防疫戰略政策」。立委洪孟楷表示，這次華航諾富特事件變成四不管，4個單位都互相推託，上周四開完四方會議，現在開罰華航和諾富特，但難道疫情指揮中心和地方政府一點責任都沒有？

諾富特一館7、8樓本來只給華航機組員作為防疫旅宿，結果也給外籍機組員住，根據時間軸，指揮中心2月接獲檢舉諾富特一館混住，2月5日發文桃園市政府，桃園市府2月20日回函衛福部說諾富特只有二館是防疫旅館，副知民航局。洪孟楷問指揮中心或桃園市政府有派員去看諾富特一館嗎？衛福部常務次長石崇良表示，已把訊息帶到地方去了解；被追問是電話了解？還是開會要求？石崇良說是公文。

之後民航局3月30日發函要求諾富特一館7、8樓申請為防疫旅宿，但是到4月都沒有動作，4月20日就爆發染疫事件，2個多月公文往返，究竟是誰讓諾富特一館可以混住？是諾富特、華航，還是民航局？民航局長林國顯表示，中間有轉折，諾富特原本申請防疫旅館時，桃園市政府一開始沒講清楚是二館，2月20日才說僅二館符合防疫旅館要求；民航局收到副本後要求華航趕快去查組員是不是住到非防疫旅館？華航問諾富特，諾富特說一館符合分區分流。

至於桃園市政府是否回應諾富特，說一館7、8樓不能給外籍機組員當防疫旅館？桃園市府衛生局副局長陳麗娟表示，桃市府「從未核定過」一館作為防疫旅館，所以現在一館7、8樓有外籍機組員，那就是違規。

林國顯則表示，民航局是管機組員和航空公司，因此要求華航確認機組員是否住防疫旅館。華航資深副總經理陳奕傑表示，諾富特4月20日回函民航局表示符合防疫宿舍規定，副本給華航，當時華航已知道組員在一館7、8樓。但3月30號民航局發函諾富特，要求把一館7、8樓變成防疫旅館，也就是當時還非防疫旅館，難道華航不知道嗎？陳奕傑表示，民航局只有給諾富特函文，沒有給華航；且諾富特是華航委託法國雅高國際飯店集團經營，合約上明文寫著華航不能干涉諾富特營運。林國顯則表示，這就是為何民航局開罰華航，「因為華航疏於管理，不知道自己的機組員住到哪裡去。」

立委魯明哲則批評，他今天中午致電桃園市3家防疫旅館其中一家，居然發現還可以訂餐廳和訂婚宴，到底防疫旅館有沒有人在管？根本是衛福部、民航局、觀光局、桃市府集體不負責。

(旺報 )