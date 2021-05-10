受到疫情影響一延再延的亞洲盃男籃資格賽，如今終於確定將在6月16日於菲律賓馬尼拉進行，中華隊也在今天公布23人培訓名單，且在下午1點前往晧宇國際亞洲區籃球培訓中心報到開訓，這份名單除了5名CBA台灣球員，世新大學阿巴西也在其中。

23人培訓名單如下：李愷諺(裕隆)、黃泓瀚(台啤)、林任鴻(九太)、吳曉謹(九太)、李漢昇(九太)、謝宗融(台銀)、蘇士軒(台銀)、陳昱瑞(台銀)、吳家駿(璞園)、盧峻翔(璞園)、陳冠全(領航猿)、孫思堯(領航猿)、施晉堯(領航猿)、林正(領航猿)、高國豪(攻城獅)、李家瑞(攻城獅)、譚傑龍(夢想家)、陳盈駿(廣州)、胡瓏貿(福建)、周儀翔(北京)、林庭謙(天津)、吳永盛(新疆)與阿巴西(世新大學)。這份名單幾乎包攬SBL、PLG所有球隊，唯獨富邦勇士沒人入選，以及劉錚、林韋翰兩名CBA台灣球員不在其中。

「經過選訓小組開會討論過後，這次我們仍會邀請所有球隊好手參加，不管是否還在打各自聯賽的總冠軍賽，」中華籃協副秘書長李雲翔表示，「然後等待報到狀況與參賽意願，最後選出12名國手去打亞洲盃資格賽。預計今天只是開訓報到，只會做簡單體能測試。」

在這次亞洲盃資格賽，中華隊還要跟大陸隊交手兩次、跟日本打1次，其中馬來西亞已經確定定退出，代表中華隊可望拿下預賽C組第3，屆時將跟其他5組排名第3球隊進行「6搶4」，才可確定是否拿下8月16日在印尼舉行的亞洲盃會內賽資格。

(中時 )