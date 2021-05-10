台新銀行高階主管爆出桃色糾紛，引發金融圈議論，台新金日前已將該名魏姓主管調離現職，後傳出遭到免職，據了解，該名魏姓主管上周已自行離職。

4月底台新銀行有2家分行遭蛋洗，台新銀行消費金融處魏姓高階主管傳出與多名女性行員有桃色糾紛一事因而引爆，成為金融圈熱烈談論的話題，事發當天晚上，台新金火速發出聲明，強調長期以來對員工皆有明確的工作行為準則及規範，對於主管更有高道德標準的要求。有關民眾反映魏姓處級主管與同仁涉有不正常男女關係一事，已將該名魏姓主管調離現職，並就相關內容進行查察，如查證屬實，將依相關規定懲處，絕不寬貸。

據指出，台新金高層認為此事鬧得太嚴重，影響公司形象，認為應該予以免職，但也有人在人評會討論時認為魏姓主管業務能力很強，且桃色糾紛屬個人行為，不應以此要他走人，但據了解，該名魏姓主管上周已自行離職。

至於也涉入桃色糾紛的多位女性行員，據了解並沒有人離職。

(中時新聞網)