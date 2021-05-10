近日粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則發佈，投資者盼望已久的大灣區跨境理財通業務開通在即。多位業內人士表示，「跨境理財通」業務將豐富跨境機制下的可投資品種，滿足投資者的理財需求「R1」至「R3」風險的公募基金納入「北向通」投資範圍，有利於更好地服務港澳投資者，進一步提升在跨境業務中的影響力。

該《實施細則》明確指出，「跨境理財通」業務試點總額度暫定為1500億元人民幣，單個投資者投資額度為100萬元人民幣。上投摩根基金表示，粵港澳大灣區「跨境理財通」是繼QFII、QDII、基金互認、陸港通及債券通之後的又一跨境機制，進一步豐富了可投資的產品標的，在投資區域配置上也進一步多元化。

根據《證券時報》報導，5月6日中國人民銀行廣州分行、中國人民銀行深圳市中心支行、廣東銀保監局、深圳銀保監局，廣東證監局、深圳證監局共同發佈《粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則（徵求意見稿）》；5月7日香港證監跟進公佈了從香港當地監管角度出發的業務細則；香港特區財政司司長陳茂波同日表示，大灣區跨境理財通業務很快便會落實推出。

「跨境理財通」分為「北向通」、「南向通」。其中北向通指港澳投資者在粵港澳大灣區內地代銷銀行開立個人投資帳戶，購買大陸代銷銀行銷售的投資產品；南向通指粵港澳大灣區的大陸投資者在港澳銷售銀行開立個人投資帳戶，購買港澳銷售銀行銷售的投資產品。

(旺報 )