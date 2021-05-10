資深媒體人兼名嘴許聖梅，以嗆辣敢言聞名，經常受邀上各大談話節目討論五花八門的主題，肚裡不知藏了多少秘辛，而她自己的人生，比這些爆料來得曲折，且面對複雜的家庭問題，許聖梅無法像在節目上這樣勇猛反擊，多是獨自咬牙苦撐，她近日上節目，吐露因為母親在她很小的時候就輕生走了，她也因此受到影響，一度想不開，所幸認識黃越綏老師，才將她拉了回來。

許聖梅近日上《新聞挖挖哇》節目，說到親人輕生對小孩得影響，吐露自己的媽媽也是如此，在她才5、6歲的時候就輕生離世，由於媽媽生前非常疼她，去工作也帶著她，因此這樣突然地離開，又是這種方式，讓她有了創傷後症候群，多年無法走出來。

許聖梅回憶，事發當時，警察是在黃昏時登門通知他們這件事，導致她事後到這個時刻，都會不自覺落淚，而媽媽過世後，隔壁鄰居好心，常讓她跟妹妹到家裡吃飯，不料卻被鄰居家的大哥哥伸狼爪上下其手，更加深她內心的陰影。

許聖梅坦言，其實小時候不能理解母親死亡是什麼樣的概念，直到國中時打開家裡的保險箱，看到媽媽輕生的新聞報紙頭條，她突然懂了，但無法理解媽媽怎能都丟下她們姊妹倆？

直到自己結婚當媽，人生也遇到難關，才了解當母親的無奈，她在40歲時，婚姻陷入瓶頸，一度因此想不開，就是這個時候，她理解了自己的母親，而她自己當時認識黃越綏老師，拉了她一把，開導許聖梅走出低潮，認知跟老公的感情早從愛情升格成友情，讓她遺憾的是，母親當時沒有那個貴人跟機會，可以掙脫自已的檻，因此葬送性命與人生。

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