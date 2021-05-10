連線銀行（LINE Bank）開業第一天就大當機成了斷線銀行，立委續痛批指出多項出包。立委張其祿10日質疑LINE Bank開業前系統測試不完備，上線首日就有辨識、當機問題，「純網銀沒有讓客戶更方便、反而更麻煩」。金管會主委黃天牧指出，已收到LINE Bank的檢討報告，但「不能完全接受」，除了要求改善，也要公司解釋為何對當初承諾之事沒做好。

張其祿指出，LINE Bank開業後就收到各方投訴，有民眾反應填的戶籍地址「嘉市」系統辨識為「高市」，辨識錯誤致開戶失敗收到聯徵通知，被聯徵認定為頻繁開戶、短期間被聯徵超過三次以上，是否影響開戶權益，到底系統上線營運的資安測試、身份辨識上有沒有準備好讓人存疑。

黃天牧指出，已收到LINE Bank報告，但不能完全接受，因為開戶前就一直提醒，國外純網銀開業首日會當機，要求要做好壓力測試，卻仍發生，身份識別占資料庫較大造成系統有壓力，還有介接基期不同步造成壓力等問題，會請銀行局要求LINE Bank徹底檢討。

至於會不會開罰？黃天牧表示，會要求「改善」，但也會擴大到要公司解釋為何對當初承諾之事沒辦法做好。

銀行局局長莊琇媛指出，純網銀在其他國家開業時都有出現當機，所以LINE Bank開業前金管會就已要求要做好各種狀況測試、壓力測試、要夠全面，結果LINE Bank開業時還是出現當機，主要原因是客戶申請入口有二個，一個是LINE、一個是LINE Bank APP。下午五點開業時因為Apple的iOS app還沒準備好，到晚上才好，變成所有流量都在LINE，造成壅塞。

另一個原因則是客戶上傳身份證時辨識太敏感，只要照片上有光線就過不了關，當客戶不斷上傳、重試，就會占用系統容量而LINE Bank也沒有很快的釋放容量資源，後來內部緊急調整，加上iOS系統也上線了，一直到晚上才好。

莊琇媛表示，這表示LINE Bank並沒做好開業前的壓力測試、情境設定不夠，客戶上傳照片檔占容量沒算進去。現在他們提報告，再看有哪些檢討改善再加強。沒有大的調整，而是細部調整，當初不能接受是覺得已一再告誡，怎麼還會發生。

至於是否會再派人去檢查系統？莊琇媛指出，看實際需要、看書面是否完整再說。

立委江永昌也提出質疑，LINE Bank開戶，除了客戶自身資料還要客戶「Line好友」資料而且沒有「不同意」的按鈕，或至少沒有設計可拒絕的機制，這合理嗎？要這個資料目的為何？怎麼能出賣好友？

黃天牧指出，大陸的P2P也會要好友資料，主要用於徵信、確認客戶信用、社會網絡，但需要當事人同意，詳細情況會再去了解。

(工商 )