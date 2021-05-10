大陸A股10日開盤劇烈震盪，隨後滬深兩市大盤早盤多數時間站穩漲幅區間，但收盤前驟降，中午收盤上證指數收漲0.06%報3,420.90點；深證成指轉跌0.04%報13,928.57點。

大宗商品飆漲下，鋼鐵礦業股10日領漲，西藏礦業、河鋼資源、海南礦業等紛紛漲停。銅礦類股也有強勁漲幅，銅陵有色、雲南銅業漲逾9%，雲鋁股份漲逾8%。

(工商 )