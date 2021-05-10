上證指數早盤漲0.6％ 鋼鐵礦業股飆 13:552021/05/10 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股10日開盤劇烈震盪，隨後滬深兩市大盤早盤多數時間站穩漲幅區間，但收盤前驟降，中午收盤上證指數收漲0.06%報3,420.90點；深證成指轉跌0.04%報13,928.57點。 大宗商品飆漲下，鋼鐵礦業股10日領漲，西藏礦業、河鋼資源、海南礦業等紛紛漲停。銅礦類股也有強勁漲幅，銅陵有色、雲南銅業漲逾9%，雲鋁股份漲逾8%。 《盤中解析》電子不爭氣 多空陷激戰 《鋼鐵股》豐興再開高 鋼筋連七周漲價 (工商 ) #礦業 #上證指數 #早盤 #鋼鐵 #漲幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱錢匯入 新台幣早盤一度升值1.68角 觸及27.740元 11:022021/05/10 財經 《台北股市》盤中焦點股：榮成、允強、富邦金、集盛、長榮、麗臺 10:182021/05/10 財經 迎報稅季 善用賣股、房貸籌資 04:102021/05/10 生活新聞 《商情》經濟復甦回升 上周五銅價續創歷史新高 09:272021/05/10 財經 《類股》4月營收告捷 紡織股狂奔成黑馬 12:002021/05/10 財經 《櫃買市場》特選上櫃ESG電子指數 今起發布收盤指數 08:532021/05/10 財經 澳洲4月企業市況與信心指數創新高 12:522021/05/10 財經 群益證券本周看好面板、金控與證券股等4類股 09:152021/05/10 財經 《商情》運價回落 BDI指數連2跌 10:012021/05/10 財經 鋼鐵、航運還追？晶片一哥見地板價 散戶機會來了 06:242021/05/10 財經 同步站上9字頭 貨櫃三雄股價聽牌百元 09:222021/05/10 財經 財經熱門新聞 台新銀高階主管爆桃色糾紛高層震怒 結局出來了 - 財經 鋼鐵、航運還追？晶片一哥見地板價 散戶機會來了 - 財經 三星先進製程遭台積狠甩腦後 日媒曝：做錯2件事 - 財經 金控4月淨利 看逾400億 - 財經要聞 - 工商時報 陽明股價超車萬海 新航運股王登基 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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