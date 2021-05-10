2020年公募基金總規模攀上高峰。在全球範圍內的大陸公募基金的地位也有顯著提升。截至去年底，大陸公募開放式基金規模達到2.81兆美元，首次登上亞太地區榜首，同時大陸公募基金總規模僅占全球受監管開放式基金總規模的4.5％，仍有很大發展空間。

據大陸《證券時報》引述美國投資公司協會（ICI）最新資料顯示，資料顯示，截至2020年底，全球開放式基金資產淨值總規模為63.06兆美元，較上年底增長14.9％。

分區域來看，美洲地區總規模為32.33兆美元，幾乎佔據全球公募基金市占率的半壁江山。美國更是一家獨大，規模達到29.35兆美元。歐洲地區30個國家的開放式基金規模合計21.76兆美元，在全球總規模中占比超過三成。

亞太地區部分，包括大陸在內的8個國家基金總規模為8.79兆美元、年增率21.24％。其中大陸公募基金跑出加速度，2020年大漲約4成，期末達到2.81兆美元，位居全球第5，領跑亞太。

(旺報 )