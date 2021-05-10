統一超(2912)持續擴大與外送策略聯盟合作夥伴合作，7-ELEVEN即日起攜手foodomo、foodpanda雙外送品牌打造O2O外送服務平台，於2500家門市提供外送、店取等整合性服務，搶攻上看百億元外送商機。

統一超7-ELEVEN與外送策略聯盟合作夥伴foodpanda自2020年合作至今，已有超過千家門市提供24小時外送服務，暢銷商品如CITY系列現調飲品、包裝零食、包裝飲品，以及熱門宵夜，且為開拓差異化的外送美食商機，7-ELEVEN自有品牌「天素地蔬」、熱壓吐司也加入外送行列，再創新一波鮮食成長動能。

統一超持續架構國民最便利的全通路生活服務平台，7-ELEVEN即日起攜手foodomo、foodpanda雙外送品牌打造O2O外送服務平台，於2,500家門市提供外送、店取等整合性服務，搶攻上看百億商機的外送商機。

統一超表示，7-ELEVEN超前部屬與本土第三大的外送平台foodomo如火如荼展開相關合作，陸續於統一超商及轉投資事業7大品牌導入foodomo膾炙人口的外送、店取2大服務，包含7-ELEVEN、21世紀、康是美、統一時代百貨(台北店/高雄店)、高雄夢時代、COLD STONE、Semuer聖娜、星巴克、Mister Donut，目前合作據點達3500個，預估年底前擴大至10000個服務據點，以外送拉進與消費者最後一哩的距離，打造消費者倚賴的生活服務平台。

(時報資訊)