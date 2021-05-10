亞太電(3682)積極拓展5G多元應用，自2018年起與經濟部合作推動「5G創育加速器計畫」，結合政府、企業、新創團隊與國際合作夥伴，共同發掘國內外極具潛力的新創團隊。第三期計劃於上月起跑，亞太電瞄準東協商機，本屆加速器計劃首次啟動跨國徵案，與兩大電信龍頭菲律賓Globe電信(Globe Telecom)、泰國AIS通信的加速器AIS The StartUp合作，進行國際徵案，未來將串聯三方資源，發揮彼此資通訊產業優勢，協助台灣新創團隊拓展市場、躍上國際舞台。

據「2019東南亞數位經濟」及「2020台灣新創生態圈大調查」報告指出，東南亞數位經濟規模成長力道強勁，2025年達3000億美元，加上英語溝通能力、人口年輕等優勢，讓東南亞成為新創團隊前進目標海外市場之一。

亞太電表示，5G加速尖端技術成熟，新創躍居主流，加上新創對國際化發展的資源需求越來越高，本期計劃首次進行國際徵案，前往海外招募團隊，透過競賽方式，增進台灣與國際新創團隊彼此交流，讓創意更貼近市場需求，未來整合台、泰、菲三方資通訊優勢及前瞻科技，加速創意落地，提供新創商業合作機會，海外大放光芒。

5G與物聯網應用和AI技術的整合，成為智慧化時代的熱門議題，亞太電第三期「5G創育加速器」計畫以5G+AIoT主題，透過建生態、引新創及創需求三線並進，加速5G多元應用蓬勃發展。

亞太電「5G創育加速器」邁入第三期，至今累計超過400家團隊報名、28家新創團隊完成培訓，未來將持續挖發掘國內外極具潛力的新創團隊，並提供5G測試環境及輔導課程，以期快速孕育5G通訊應用服務新創企業，躍上國際市場，推動台灣5G發展。

(時報資訊)