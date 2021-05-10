華航機師、諾富特飯店染疫風暴擴大，包括機師及家屬、空服員、諾富特員工在內，已有多人染疫，為阻絕病毒傳播鏈，中央流行疫情指揮中心6日起展開「清零計畫」。對此，國民黨黨團今(10)日召開記者會痛批陳時中的防疫心態，黨團總召費鴻泰更是直言，陳時中疏忽害人染疫，還嘻皮笑臉，「根本應該被槍斃！」

諾富特染疫案使全台人心惶惶，國民黨團指出，指揮中心根本就沒有從部桃事件以及過去的機師染疫案中學到教訓，到現在為止仍是螺絲掉滿地，更與桃園市政府、民航局上演一場互踢皮球的大戲，真正該做的事應是好好為防疫補破洞，而不是紙上談兵。

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費鴻泰更直言痛批，諾富特的問題在2月就有人檢舉，防疫應該要視同作戰，陳時中卻說出「病毒跑得比公文快」這種話，嘻皮笑臉，「根本就應該要被槍斃」，如果指揮中心沒有如此疏忽，這次根本就不會有31個人因此染疫。

另外，立委鄭麗文也質疑，為何指揮中心不肯讓機師全面施打疫苗？現在台灣「沒有疫苗可打」才是最根本問題，沒有安全疫苗，也沒有大家願意施打的疫苗，但是指揮中心卻不讓人調閱疫苗採購的紀錄，如今才知道整個防疫SOP早就千瘡百孔、稀稀落落，請陳時中不要再顧面子、不要看顏色、看對象，真的拿出科學精神面對防疫。

(中時新聞網)