29名印度台商、僑民今天搭日本航空JL97從日本轉機返台，原定上午11點04分降落松山機場，但由於立榮班機爆胎迫降松機，導致日航於11時45分改降桃園國際機場，但一下機就傳出有3名自印度返台的旅客有呼吸道等不適症狀，立即被安排轉送醫院隔離檢疫，指揮中心將在下午2點記者會上說明最新狀況。

29名印度台商、僑民從印度搭機到日本，再轉機返台，今上午11十45分抵達後，桃園機場啟動檢疫SOP，安排專屬防疫候機室進行檢疫作業。（陳麒全 攝）

桃園機場表示，日本航空JL97上午11點45分順利轉降至桃園機場，班機上有29名有印度旅遊史旅客，桃園機場啟動相關檢疫SOP，安排專屬防疫候機室進行檢疫作業，後續由2輛防疫遊覽車，送至檢疫所集中檢疫。另29人中有3人有呼吸道不適等症狀，立即安排送到新冠肺炎專責醫院隔離檢疫。

29名印度台商、僑民從印度搭機到日本，再轉機返台，桃園機場啟動檢疫SOP，由2輛防疫遊覽車，送29人至檢疫所集中檢疫。（陳麒全 攝）

指揮中心規定，5月4日零時起啟動印度專案，過去14天內曾有印度旅遊史，含在當地轉機之本國籍與持有我國居留證之旅客，入境後一律入住集中檢疫所且配合採檢，並於檢疫期滿前再次配合採檢，並於檢驗陰性後，返家接續完成7天自主健康管理；過去14天內曾有該國旅遊史，含在當地轉機，且未持有效居留證之非本國籍旅客則暫緩入境。

指揮中心統計，今年4月迄今，自印度入境我國之確診者計有7名個案，其中1名為本國籍(案1117)，6名為印度籍(案1072、1073、1077、1088、1095及1126)。

(中時新聞網)