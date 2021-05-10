大陸公安部10日舉行新聞發佈會，公安部交通管理局局長李江平指出，目前全大陸的機動車保有量達到3.8億輛，駕駛人達4.65億人，今年第1季新註冊登記機動車996萬輛，創同期歷史新高。

根據《人民日報》報導，近年大陸公安部持續深化改革，先後推出車檢、駕考、號牌管理以及互聯網平台服務等系列交管改革，惠及8億多人次，互聯網服務惠及26.9億人次，減少辦事成本600多億元。

另外，大陸公安部透過行減政便民、異地通辦，累計為民眾減少申辦資料26億份，8000多萬人享受到跨省異地考試、車檢、補換證等便利；推進協同共治、少跑快辦，全國9600多個汽車銷售交易企業、4800多家郵政網點代辦車駕管業務，90％的縣市可以辦理小型汽車登記。

此外，將於今年6月1日實施全新的公安交管12項便利措施，包括例如試點駕駛證電子化等4項簡政放權措施，便利老年人辦理交管業務等3項定制服務措施等。

(旺報 )