大陸國家發改委等四部門10日公布「關於做好2021年降成本重點工作的通知」，通知指出，將取消或降低部分公路民航港口收費。並且延續諸多企業研發等優惠稅費措施，對先進製造業企業按月全額退還增值稅增量留抵稅額。

據該通知，為推進物流降本增效，將取消或降低部分公路民航港口收費。全面推廣高速公路差異化收費。取消港口建設費，將民航發展基金航空公司征收標準降低20%。延續機場收費、空管收費和航空煤油進銷差價優惠政策暫定至2021年6月30日。

對製造業方面，繼續執行企業研發費用加計扣除75%政策，將製造業企業加計扣除比例提高到100%。繼續開展寬頻和專線提速惠企工作，中小企業寬頻和專線平均資費再降10%，持續降低企業用網用雲成本。繼續執行製度性減稅政策，延長小規模納稅人增值稅優惠等部分階段性政策執行期限，實施新的結構性減稅舉措。將小規模納稅人增值稅起征點從月銷售額人民幣（下同）10萬元提高到15萬元。對小微企業和個體工商戶年應納稅所得額不到100萬元的部分，在現行優惠政策基礎上，再減半徵收所得稅。對先進製造業企業按月全額退還增值稅增量留抵稅額。

(工商 )