日本沖繩縣警方昨天清晨陸續逮捕3名駐日美軍，其中1人酒測超標，疑涉酒駕遭逮；另有2人因闖入當地民宅，被以現行犯逮捕。

沖繩時報報導，昨天凌晨2時40分左右，一輛行駛在北谷町的租用車右轉時未打方向燈，沖繩縣警方懷疑酒駕加以攔檢，發現駕駛的酒測值約是標準的1.5倍，當場以涉嫌違反道路交通法的禁止酒駕罪嫌加以逮捕。

遭逮駕駛今年32歲，供稱是隸屬於神奈川縣座間基地的駐日美國陸軍三等准尉，他表示開車前有喝啤酒，但之後有喝水，認為自己可以開車。

另外，昨天凌晨1時50分左右，沖繩縣警方接獲通報，指那霸市路邊有數名外國人在換汽車輪胎，可能發生交通意外，巡邏中的員警前往現場了解狀況。

報導說，員警在現場正要進行盤問時，有兩人突然逃走，並闖入一棟民宅，於凌晨3時15分遭警方以現行犯逮捕。

遭捕的兩人是兄弟，供稱是駐沖繩的美軍陸戰隊士兵，分別為22歲與20歲。面對警詢時，哥哥說逃跑是因為被警察盤問覺得很可怕，弟弟則保持沉默。

(中央社)