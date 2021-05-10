今天起開放65歲以上長者接種新冠肺炎疫苗，由於華航諾富特案持續，民眾接種意願提升，有醫學中心上午疫苗門診半數是等著打針的長輩，因應踴躍接種潮，醫院陸續加診。

過去65歲以上長者流感疫苗接種意願高，往年接種率約52.5%，去年甚至因為民眾害怕新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，出現流感疫苗搶打潮。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在6日當天預估，長者願意接種新冠肺炎疫苗意願會較高，對於接種速度，擔心長輩打得太心急，又怕長者過度觀望。

全台已有9萬1002人接種，台大醫院每日約有100至120個公費疫苗名額，預約系統顯示已接近額滿，且今天現場人工掛號者中近半是65歲以上長者。院方表示，預約者也可能臨時爽約，或經醫師評估不適合接種，預約與實際接種數會有落差。

台北榮總上午接種狀況踴躍，北榮家醫部主治醫師李映樺表示，公費接種門診早上就有61人掛號，其中65歲以上長者有27人，公費接種門診近半是等著打針的長輩。

李映樺說，因應65歲以上長者開放接種，今天下午起北榮將每一診名額加開至80人。過去僅30至50人左右，本週接種人數確實有明顯增加，甚至現場掛號也全部掛滿。

馬偕醫院表示，每天約3至4診可供疫苗接種，每診有60個名額，自上週至今預約都額滿，但今天預約接種者中有多少人是65歲以上長者還待確認。

另外，有部分醫學中心公費接種門診開在下午，如北醫附醫及林口長庚醫院，林口長庚醫院院方表示，今天共70多人預約接種新冠肺炎疫苗，其中4人是65歲以上長者，下午1時開始接種。

(中央社)