警方與消防員在離現場約5公尺箱涵內，尋獲陳金山的大體卡在其間。（民眾提供）

68歲男子陳金山，昨天和堂弟一起喝酒，酒後卻不知去向？堂弟於陳男住處發現陳遺留藍白拖鞋一雙，臆測堂哥可能在住家旁的水溝落水，向轄區警方報案請求協助；警方指出，今天上午經調閱陳男住家監視器，並動員展開搜索，於陳住家旁排水溝箱涵內尋獲大體，詳細死因？待報檢察官、法醫相驗。

警方指出，四分局春社所於昨天深夜23時20分許，接獲陳姓男子報案，指昨天他與68歲的堂哥陳金山共同飲酒後，堂哥就不知去向？他於堂哥住處發現遺留藍白拖鞋一雙，臆測他堂哥可能落水，即向轄區警方請求協助。

警方獲報到場查看，並未發現陳金山的去向？僅陳男家住處的監視器可供還原，經會同報案人到陳金山家住處按門鈴，屋內自稱陳金山配偶的婦人回應，指稱陳金山常在外喝酒，1、2天不回家很正常；拒絕員警入內查看，亦不願提供監視器調閱。

春社所員警會同消防局人員、春社里里長、報案人等，今天凌晨於陳金山住家附近的水溝周邊找尋，並擴大搜尋至下游彩虹眷村、成功嶺3號門處，均未發現。春社所員警今天上午再度與春社里長李志洋、陳金山胞妹再次前往與陳金山配偶溝通，請她提供監視器協助。

警方強調，警方從監視器畫面，確認陳金山酒後失足落水，經與消防員離現場約5公尺的箱涵內，尋獲陳金山的大體卡在其間；但真正詳細死因？警方將報檢察官、法醫進行相驗。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )