居家風水對於家人的運勢有很大的影響，不正確的家具物品擺放將會衰敗家人的運勢，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，沙發背對門、陽台放雜物、瓦斯爐靠著窗戶都犯了風水禁忌，不但容易招致破財，還會影響整個家庭的運勢。

▍1.沙發背對門

家中沙發的擺放位置關係著整個家庭的風水，影響家人的健康和運勢。沙發的擺放方向決定著客廳的整體格局，從風水角度來看，客廳的主沙發應該面朝或側對大門入口處，即放在與大門相對的一側，不可背對門，否則會使整個家的運勢下滑。

▍2.陽台放雜物

陽台在風水中是氣運的接納地，是最重要的氣場更新通道。很多家庭會把一些雜物放在陽台，甚至製作專門的櫃子，將陽台變成儲物間，這是非常不利風水的做法，雜物堆積會污染氣場，破壞風水，影響住宅的通風與採光，讓家人進財困難，收入不佳。

▍3.冷氣、冰箱壓財位

家居風水中，家中的明財位在大門後斜對角的藏風聚氣之地，影響一個家庭的財運。財位需要安寧聚氣，而冷氣、冰箱、電視機若是擺放在此，就會產生震動，導致財位無法聚財，形成財運漂浮不定之象，讓家人錢財易付諸東流。另外，電器的電磁波、冷氣的氣流也會使這裡財氣四散不留， 財來財去留不住，所以盡量要避免。

▍4.瓦斯爐靠著窗戶

廚房最能夠反映出居住者的運勢，是富貴、財運的象徵。瓦斯爐是廚房中最重要的設備，對風水有很大的影響。瓦斯爐要像沙發和睡床一樣背靠實牆，爐灶有靠，才有助於家人的健康與財運，因此千萬不能靠窗，否則會使運勢不穩、易衰。

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(中時新聞網)