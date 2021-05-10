台北股市今（10日）在平盤狹幅震盪，由於權值股表現不理想，一度跌逾90點，終場收在17235.61點，下跌49.39點，台積電收在589元下跌10元，航運三雄長榮、陽明及萬海噴漲停，其中萬海與陽明雙雙站上100元大關，成交量4902.15億。

台股開盤以17274.23點開出，小跌10.77點，電子股持續疲軟，傳產類股航運、鋼鐵、紡織及造紙續強，航運三雄長榮漲停鎖死收在93.5元，上漲8.5元，陽明同樣收在漲停價100.5元，萬海以95.3元開出後勁揚，終場收在漲停價101.5元。

電子股表現弱勢，台積電ADR周五下跌0.15%，使台積電開盤小跌3元以596元開出，一度跌到最低價588元，終場收在589元，聯發科則因為印度疫情失控，恐減緩全球智慧型手機成長動能，且傳出大陸兩大手機品牌OPPO、vivo下修訂單，聯發科跌破千元重創逾7%，收在979元。

面板三虎皆收黑，友達與群創跌幅逾4%，彩晶也出現超過2%的跌幅。聯電表現同樣不理想，開盤雖衝上54.2元，但盤中賣壓出籠走跌，收在最低52.5元。

(中時新聞網)