透過台中市政府的支持與協助，Gogoro Network 於台中市目前累積建置的電池交換站達 300 座，今(10) 日台中市長盧秀燕與 Gogoro Network 總經理潘璟倫共同出席第 300 座電池交換站啟用儀式，親自體驗電池交換的便利服務，同時象徵電動運具的能源補充設施，真正成為台中低碳城市的標準配備。目前Gogoro Network於全台建置超過 2,000 座 GoStation電池交換站，並累積超過 38 萬名用戶使用電池交換服務。

Gogoro Network 總經理潘璟倫表示：「為了讓所有用戶都能享受到最便利的電池交換服務，Gogoro Network 不斷尋找適合建置電池交換站的地點。非常感謝台中市政府的大力協助，陸續釋出適合的用地，目前在市府釋出之用地營運與建置中的站點已達近 70 座，電池交換站已真正成為台中市公眾服務的一環。隨著用戶數不斷成長，期盼未來與市府能有更密切的合作機會。」

Gogoro 用戶於台中市累積交換超過 2,600 萬顆智慧電池，於全市 29 個行政區皆有電池交換站的身影，且在達到第 300 站的里程碑後，Gogoro Network 於台中市設置的 Super GoStation 也達到了 17 座，與新北市並列為全台最多 Super GoStation 的城市。（Gogoro提供／黃慧雯台北傳真）

台中市政府為目前台中地區最大的電池交換站建置合作夥伴，在市府的積極推動之下，目前用戶於台中市累積交換超過 2,600 萬顆智慧電池，於全市 29 個行政區皆有電池交換站的身影，且在達到第 300 站的里程碑後，Gogoro Network 於台中市設置的 Super GoStation 也達到了 17 座，與新北市並列為全台最多 Super GoStation 的城市。其中，臺中草悟廣場站為全台首座 Super GoStation，長期穩居最受歡迎換電站，平均每個月皆有高達一萬人次到訪，地位獨特。

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