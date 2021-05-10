透過台中市政府的支持與協助，Gogoro Network 於台中市目前累積建置的電池交換站達 300 座，今(10) 日台中市長盧秀燕與 Gogoro Network 總經理潘璟倫共同出席第 300 座電池交換站啟用儀式，親自體驗電池交換的便利服務，同時象徵電動運具的能源補充設施，真正成為台中低碳城市的標準配備。目前Gogoro Network於全台建置超過 2,000 座 GoStation電池交換站，並累積超過 38 萬名用戶使用電池交換服務。

Gogoro Network 總經理潘璟倫表示：「為了讓所有用戶都能享受到最便利的電池交換服務，Gogoro Network 不斷尋找適合建置電池交換站的地點。非常感謝台中市政府的大力協助，陸續釋出適合的用地，目前在市府釋出之用地營運與建置中的站點已達近 70 座，電池交換站已真正成為台中市公眾服務的一環。隨著用戶數不斷成長，期盼未來與市府能有更密切的合作機會。」

Gogoro 用戶於台中市累積交換超過 2,600 萬顆智慧電池，於全市 29 個行政區皆有電池交換站的身影，且在達到第 300 站的里程碑後，Gogoro Network 於台中市設置的 Super GoStation 也達到了 17 座，與新北市並列為全台最多 Super GoStation 的城市。（Gogoro提供／黃慧雯台北傳真）
Gogoro 用戶於台中市累積交換超過 2,600 萬顆智慧電池，於全市 29 個行政區皆有電池交換站的身影，且在達到第 300 站的里程碑後，Gogoro Network 於台中市設置的 Super GoStation 也達到了 17 座，與新北市並列為全台最多 Super GoStation 的城市。（Gogoro提供／黃慧雯台北傳真）

台中市政府為目前台中地區最大的電池交換站建置合作夥伴，在市府的積極推動之下，目前用戶於台中市累積交換超過 2,600 萬顆智慧電池，於全市 29 個行政區皆有電池交換站的身影，且在達到第 300 站的里程碑後，Gogoro Network 於台中市設置的 Super GoStation 也達到了 17 座，與新北市並列為全台最多 Super GoStation 的城市。其中，臺中草悟廣場站為全台首座 Super GoStation，長期穩居最受歡迎換電站，平均每個月皆有高達一萬人次到訪，地位獨特。

堅守自建充電站路線：特斯拉超級充電樁全球突破 2.5 萬支
同步站上9字頭 貨櫃三雄股價聽牌百元

(科技)

#Gogoro #電池交換站 #GoStation #台中