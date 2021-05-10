周姓女子2018年考上國家安全局，受訓期間成績不佳遭退訓，因而心生不滿，並指控受訓期間的幹部性騷擾，並將幹部本名、化名以及官階，貼在網路PTT看板，被控違反《國家情報工作法》。士林地院10日開庭審理，因起訴內容涉及情報人員的化名，法官諭令不公開審理，庭後，周女的家人喊冤，並指控起訴是「國家暴力」。

周女錄取後到國安局報到，受訓期間接受「國家情報工作法」、「國家機密保護法」、「反情報工作應有之觀念與方法」等課程，得知情報人員的本名、化名均屬機密，不得洩漏，但周女受訓2個月後，因成績不及格遭退訓，她卻在網路上公布訓練中心主任、副主任等人的姓名、官階。

士林地院今開庭審理，因事涉國家情報的機密，法官諭令不公開審理，庭後周女聲稱，她所公布的姓名，網路上都查得到，意指並非機密。而周的親友說「懂點法律的都知道，怎麼會用7年以上的重罪起訴，根本就是國家暴力」。質疑背後有暗黑勢力施壓，檢察官才會起訴。

周女前年上網公開情報人員姓名時指稱，幹部會性騷擾文職女特考學員，藉故碰觸女生身體，如果女生拉筋彎不下去，幹部會熱心幫忙，引發網路熱議，其他網友轉貼，國安局均依違反國家情報工作法陸續函辦，轉貼網友恐面臨7年以上的刑罰。

(中時 )