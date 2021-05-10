有近1世紀歷史的市定古蹟、新竹高中「劍道館」是全國僅存的紅磚造武道場建築，也是現存武道場中唯一洋式建築，此次市府獲中央補助3000餘萬元經費修復，希望留存地坪構造、地面隔間痕、劍道館地坪放樣字跡等，重生的劍道館將於23日開幕。

市府指出，新竹中學劍道館已有95年歷史，是校內保留至今最古老的建築，為日據時期大正年間的磚構公共建築，2001年指定為市定古蹟後，2005年市府即完成古蹟調查研究及修復計畫。

但因修復經費未有著落，10多年來遲遲未能動工修復，還好在校友、立委柯建銘的協助爭取下，獲得文化部文資局與國教署共計3338萬元經費補助，並於去年2月啟動修復工程，今年3月底已完工，未來竹中將活化做為多功能藝文展演中心，賦予老建築新生命。

文化局表示，劍道館原為日據時期武道場，因新竹中學校的劍道隊聞名全台、成績斐然，因此後來通稱武道場為劍道館，承載無數年少的夢想與記憶，昔日在此揮劍吆喝的少年，許多人如今已是社會各階層的精英。

竹中劍道館是台灣現存武道場中唯一採洋式建築者，採用上等的檜木及杉木，為1棟磚造木構架的建築物，屋面為複折式，山牆面呈現尖形山峰，創造出高聳的感覺，異於一般洋式建築的風格。

另，牆面為清水磚疊砌，並以仿西洋建築的扶壁作法，透過外凸的磚柱，將屋頂的重量傳遞至地面，由於磚柱承受屋頂的重量，磚柱間的牆面可以開較大的窗戶，達到通風與採光的需求，因為這樣的設計，使得這棟建築物歷經多年仍保持完善。

文化局同時指出，與新竹高中關係緊密的建築物還有市定古蹟「辛志平校長故居」，也是日據時期新竹中學校的校長宿舍，大約於首任校長大木俊九郎時期完工，1945年起校長辛志平居住於此，長達40年。

目前辛志平校長故居以促參方式進行古蹟活化再利用，成效卓著，不僅活化、推廣了文化資產、減輕政府財政負擔且運用民間創意活力及彈性，提升經營效率，達到政府、廠商、文化資產三贏局面，著實為新竹市成功的促參案例。

(中時 )