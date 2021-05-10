不能騙老人家的錢。金管會5月啟動銀髮族理財專案金檢，將對25家金融機構，即10家銀行、6家信合社、6家保險公司及3家證券商啟動金檢，確認是否對銀髮族大量行銷高風險商品、不當勸誘、資訊不對等及未落實關懷防弊措施，金管會主委黃天牧表示，若金檢結果有嚴重缺失，將依法加重處罰。

依據現行法規，銀行法違反內稽內控，可罰200萬到5,000萬元，黃天牧說目前從未開罰到5,000萬元，這次金檢若有重大缺失，是否「罰滿罰好」，黃天牧仍是回應看情節，但加重處罰是對金融機構不當行為的重視。

另外，若是保險業違反內稽內控，可開罰60萬到1,200萬元，證券商則是24萬元到480萬元，信合社則是3~60萬元，金管會除了罰鍰，亦可對相關人員懲處及停止部分業務等。

檢查局局長張子浩表示，這次銀髮族理財專案金檢，從5月開始，預計7月底結束，有四大檢查重點，第一是目前為低利率環境，金融機構是否大量銷售高風險商品，如評等不佳的高收益債、風險等級較高的如台股基金等，給風險承受度不高的長者。

第二是檢視金融機構對銀髮族否有不當行銷，如不當勸誘客戶提早解約定存、或借款來買高風險商品；第三是資訊不對等，或告知不充份，檢視金融機構是否有無不當話術，讓長者誤信投資無風險等；四是否有防弊保護措施，針對年長者，是否落實相關關懷體貼的措施，確認其知道相關的投資風險。

黃天牧強調，銀髮族不是絕對不能買高風險金融商品，是要看每個人的風險適合度，若有高齡者很有錢、不靠退休金過日，當然就可以買。即金融機構務必作到每個客戶的風險確認及商品適合度分析。

(工商 )