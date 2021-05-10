麥當勞臉書今（10）日一則貼文出現亂碼，且文章已經PO出許久仍未更正，甚至連留言處的回覆也是亂碼，讓人猜說會不會是另類宣傳手法；而該文章也釣出行政院長蘇貞昌、縣市首長、立委等政壇人士神翻譯。對此，台灣麥當勞表示，此次發文是希望能引發消費者的好奇心與興趣。

今日上午10時，麥當勞臉書PO出最新貼文，並附上長堡的圖片，應該是推出新品的文宣，但文章卻全是亂碼。麥當勞似乎是想留言說明狀況，但也同樣出現亂碼，網友紛紛表示，「你累了嗎？」「這是小編星期一的心情？」「小編是不是在要求加薪」，另有網友透過文字亂碼還原工具，發現文中有抽獎活動。

麥當勞臉書今（10）日貼文出現亂碼。（圖／摘自麥當勞臉書）

該文章也引來各路好手神翻譯，「國立故宮博物院南部院區」留言表示，「什麼！竟然是來故宮看展完再去吃飽飽的文章呀」；公視則說，原來是「捐款挺公視，做好更多事！」工程圖輯隊-新北工務局表示，雖然不知道這篇到底在講什麼，「但工頭決定今天中午來吃麥當勞」，也有冷氣業者翻譯指出，是說天氣太熱要邊吹冷氣邊吃麥當勞嗎？這當然沒問題。

另也有不少政壇人士留言朝聖，立委洪孟楷自稱是最喜歡吃麥當勞的委員，非常關心這起亂碼事件，質疑起因是否吃太多double冰旋風（近期我和女兒的最愛），導致舌頭和手指打結？請勞動部、衛福部要加強關心督導。行政院長蘇貞昌則提醒大家防疫，留言表示「是的，麥當勞說的沒有錯。出入各種公共場所，都必須落實個人防疫措施，戴口罩、勤洗手，用完點餐機請記得消毒！」

新竹市長林智堅則趁勢宣傳觀光，寫下「原來是幫我們宣傳光臨藝術節阿！2021光臨藝術節，7月9號不見不散」。立委蔡適應、新北市議員陳偉杰、台中市議員羅廷瑋、高雄市議員林智鴻也都在文章下方留言共襄盛舉。

對此，台灣麥當勞表示，此次發文是希望能引發消費者的好奇心與興趣，並體驗將於12日上市的「辣燻鷄肉長堡」好吃到無法言喻的趣味互動。

麥當勞亂碼貼文吸引蘇貞昌、台南市長黃偉哲、立委洪孟楷等人留言朝聖。（圖／摘自麥當勞臉書）

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(中時新聞網)