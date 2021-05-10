近來又有新型詐騙手法流出，民眾一定要多加留意！隨著網路世界發達，大眾生活型態改變，便利的網購服務成為許多人主要消費方式，但也因為這樣，詐騙事件層出不窮，不是圖文不符，就是山寨品不斷秀品質下限等，因此日前臉書粉專《臉書廣告－退貨自救聯盟》小編特別針對「詐欺包裹」，出面分享惡魔如何出現在「細節」裡，提醒消費者眼睛放亮，千萬別上當。

有內行人在收到詐騙包裹後，分享退款流程，呼籲大家別上當。（圖／臉書_臉書廣告－退貨自救聯盟）

日前臉書粉專《臉書廣告－退貨自救聯盟》發布一則貼文，提到近來不少民眾收到「詐騙包裹」，感到氣憤又不知如何是好，釣出許多苦主紛紛呼應。原來類似這樣的詐騙包裹，凡收到者就算想退貨，手續也十分複雜，而且還需要額外付出不合理的運費，所以只好認賠，因此為求自保，《退貨自救聯盟》特別PO出「詐騙包裹」上的關鍵訊息和特徵，並表示「宅配單上寄件人註明『代寄、非賣家』就是大陸來的境外包裹。有極高機率是詐騙包裹，建議都不要取貨不要付款！」

有內行人在收到詐騙包裹後，分享退款流程，呼籲大家別上當。（圖／臉書_臉書廣告－退貨自救聯盟）

此文一出，非常多有相同受騙經驗的人留言回應，直呼「我上週才被騙....好在有上網爬文，費了不少時間與精神才成功退回貨款」、「提醒大家，要小心不肖廠商自行寄貨；但我很幸運，依照指導手冊，完成退款，領件時，請大家務必看清楚」、「我都苦口婆心的勸客人不要拿，但還是有一些盤子要拿」、「太多人容易被廣告騙了，以為留言多就真有人買，殊不知那些留言都詐騙方洗出來的」。

有內行人在收到詐騙包裹後，分享退款流程，呼籲大家別上當。（圖／臉書_臉書廣告－退貨自救聯盟）

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