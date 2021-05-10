女星李懿直率敢言，加上傻大姊個性，十分受到觀眾歡迎，外型高挑甜美的她過去曾有過幾段戀情，更遇過驚人死不償命的渣男，她日前就在節目上透露，在學生時期的男友在交往期間多次劈腿，但她都睜一隻眼、閉一隻眼，都分手了還想溫存一夜，荒謬的經驗讓現場來賓都聽到傻眼。

李懿目前和男友穩定交往多年，但她過去其實曾被欺騙過感情，她在節目《今晚開讚吧》透露，當時她和男友交往三年半，有次想要給對方一個驚喜，便偷偷送宵夜去男方租屋處，竟發現男友帶女同學回家「念書」，但因沒2人有親密接觸的證據，李懿只好先忍下來。

沒想到男友又多次出現類似出軌行為，她都決定睜一隻眼、閉一隻眼，直到有次男友不在家，她發現男友下載影片的資料夾中，有個她從沒看過的檔案，點開裡面有7個影片檔，裡面全是和小三出遊的甜蜜照片，「看到這裡我已經沒有勇氣點開後面的影片了。」

李懿前男友竟然要求打分手砲。(圖/翻攝自youtube)

李懿等到男友回家直接攤牌，對方也下跪求和，但心灰意冷的她十分堅持，沒想到分手後前男友又約她見面，「一上車他就牽著我的手說，我今天晚上有開一間飯店，我們一起度過最後一個浪漫的夜晚。」讓李懿對他的最後一點感情都瞬間消失，崩潰地直呼，「真的太噁心！」

(中時新聞網)