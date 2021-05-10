晶圓代工龍頭台積電（2330）10日公告4月合併營收1,113.15億元，與3月份相較減少13.8％，與去年同期相較成長16％。累計今年前4個月合併營收4,737.25億元，較去年同期成長16.5％。法人分析，主要是受到新台幣兌美元匯率升值、5奈米應用處理器出貨進入淡季等因素影響。

台積電預估第二季美元營收介於129～132億美元之間，與上季相較約成長1％，在預估新台幣兌美元匯率28.4元情況下，新台幣營收介於3,663.60～3,748.80億元之間，與上季相較成長1.1～3.4％，續創季度營收歷史新高。

台積電財務長黃仁昭在日前法人說明會中表示，台積電第一季的營收受惠於HPC相關應用的需求，以及智慧型手機的季節性影響略為和緩等因素。第二季預期台積電的業績將持平，因為來自HPC運算相關應用的需求將持續成長，進而抵銷智慧型手機的季節性影響。

(工商 )