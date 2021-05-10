「刪Q總部」罷免台灣基進黨籍立委陳柏惟，提議領銜人楊文元今天將造冊3萬多份連署書送交台中市選委會審核，對此，陳柏惟表示，用這種扭曲方式來罷免他非常可惜，更批評罷免團體藉由打擊他來護航盧市府。對此，網友怒轟陳柏惟到底在說什麼，連罷免都能扯盧市府，是在「供三小」。

「刪Q總部」罷免陳柏惟案今天（10日）將造冊3萬2310份連署書送交台中市選委會審核，楊文元表示，這一路走來，真的不簡單，遇到很多壓力及抹黑，但是因為大家的幫忙努力走上街頭澄清，讓很多志工及路見不平的民眾自動自發地去選區鄉親募集連署書，所以才能這麼快衝破及突破門檻。

針對罷免案，陳柏惟也隨即表示，「用這種扭曲的方式來行使罷免的權利，我覺得會非常可惜，如果在我身上的爭議能換來台灣一點民主跟理性討論議題的過程，我想這些卡在身上的子彈才有價值」。

陳柏惟強調，未來不管發生什麼事情，自己還是會持續希望用理性的方式來討論這些議題，那他就不會講出護航美豬或護航中火這種鬼話。對於中火議題，陳直言，這些事情是跟台灣長遠的發展息息相關，才會有跟台電開了2、30次會，自己完全不認為有在護航，反而是罷免團體藉由打擊他，來護航真的不讓燃氣機組推展的盧市府，陳稱，「那我想未來成案之後，他們講我一次，我們就把議題拿出來理性討論一次。」

對於陳柏惟的說法，批踢踢網友痛批，「他腦袋到底是不是正常的啊」、「這咖真的娛樂咖」、「看不懂他在說什麼」、「立委不監督中央管市長？你市議員」、「抗中保台就對了，小英還不快來護一下」、「上次那個假公民幫自己催票真是太厲害了，沒看過這麼合作的被罷免人，笑死」、「他到底在說什麼啊！連說話都沒人聽得懂的咖小」、「罷免你跟護航盧市府有什麼關係」、「你是立委，又不是議員，盧市長跟你有什麼關係」、「供三小」。

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

(中時新聞網)