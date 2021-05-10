代表高雄市參加王貞治盃的捕手毛英傑攻守兩端進步許多，捕手出身的總教練李來發也誇讚他高中3年進步很多，毛英傑也已決定在高中畢業後透入中職選秀，被問到從教頭身上學到最多是什麼？他說：「不要當啞巴。」

今天高雄市（高苑工商）以2比0擊敗台南市（南英工商），毛英傑雖未有安打演出，但日前才敲出木棒生涯首轟，身為場上的指揮官，李來發認為毛英傑雖然個子小，但打擊、場上領導能力都很不錯，「他的表現算是意料之外，看起來不起眼但很好用，關鍵時刻心臟也滿強的。」

李來發認為，毛英傑的阻殺和各壘包的傳球有一定水準，「在高苑當捕手會有一定壓力，但只要選手想要學東西，當捕手是最好的磨練。」

毛英傑表示，自己本來想在王貞治盃和玉山盃打完後才要考慮是否要投入中職選秀，但在去年入選亞青中華培訓隊後信心大增，母隊教練也問他「想不想拚看看？」，最後提前做出決定。

經過這段時間的磨練，毛英傑自認在與投手溝通上進步最的，「剛升上高中時比較不會跟投手溝通，教練鼓勵我多開口，發哥（李來發）也灌輸我『不要當啞巴』，也會教我一些配球策略，這也是近職棒後最重要的事。」

(中時 )