航港局10日表示，今天與與高雄科技大學簽署合作備忘錄，未來將借重高科大國際海事公約研究中心的能量，共同建立國家級的國際海事公約資訊平台，以及航運產業動態知識庫，同時共同培育國際海事專業人才，為臺灣海運官學合作樹立重要里程碑。

航港局今早與高雄科技大學於該校旗津校區，由航港局長葉協隆與高科大校長楊慶煜簽署合作備忘錄。行政院海洋委員會主任秘書劉國列、高雄市政府海洋局副局長黃登福、長榮海運董事長張衍義、臺灣港務公司董事長李賢義、總經理陳劭良、驗船中心董事長謝謂君等逾60位產官學界貴賓均到場觀禮。

葉協隆表示，航港局與高科大結盟合作，相信對臺灣海運發展及國際接軌上，是跨出相當重要的一步，身為國家海運的監理機關，如何讓臺灣的海事管理制度與國際無縫接軌，是航港局責無旁貸的使命，也是他去年9月到任航港局服務後，規劃優先推動的工作之一。

葉協隆說，而在高科大去年11月成立國際海事公約研究中心後，他在今年1月8日就有機會拜會高科大，是上天最好的安排，更以宋詞的「眾裡尋他千百度，驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處。」來形容這樁結盟美事。

葉協隆提到，高科大自107年三校合併之後，先後建置了鐵道技術中心、離岸風電產業人才培訓中心以及國際海事公約研究中心等，透過資源整合及優勢互補，發揮了一加一加一大於三的資源整合綜效，具有更強大的研究能量，提供產業界、政府部門全方位的解決方案，並期待儘快能夠和高科大展開實質的交流合作，加速建構更即時、完整的國際海事公約資訊平台，因應快速變化及多元發展的全球海運發展趨勢。

楊慶煜致詞時表示，國際海事公約研究中心現已有多達75G及150萬頁資料，顯現併校價值。海運事業對於臺灣的經濟發展扮演著關鍵角色，我國海運人才的培訓相當重要，海事院校要如何配合海洋科技發展及海洋相關國際公約規範，以改善課程規劃與教材內容，都是重要的課題。

楊慶煜提到，我國培育海事人才相關院校不多，高科大前成立海事人員訓練中心，又於2020年成立國際海事公約研究中心，藉此海運資訊研究平台，針對國際海事相關組織議事資料進行收集、歸納、整理及分析，以作為政府之智庫提供海運政策取向及海運資訊為目標。

李賢義致詞時表示，很高興見證簽約儀式，也期待未來產官學界對於政府政策提供規劃建言及更好的平台，並對航商有更好的服務。謝謂君也表示，航港局非常重視今日的簽約儀式，局長率領多位一級長官出席，驗船中心最近將再生能源組升格為再生能源處，未來希望能夠配合國家政策，一起貢獻己力。

(工商 )