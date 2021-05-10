新北市樹林分局交通分隊長徐久富上月14日晚間執勤時，因心機梗塞不適倒地，雖然被同事緊急CPR搶救送醫，但仍因多重器官衰竭辭世。樹林分局表示，徐久富從警32年積極負責，屢次破獲毒品、竊盜案，工作表現優異，同仁都非常難過，將全力協助家屬處理喪葬事宜。

51歲的徐久富是中央警察大學警佐班31期結業，今年4月間代理樹林分局交通分隊長職務，但在上月14日晚間6時在駐地擔服內部管理勤務，因心機梗塞突然步出辦公室求援，之後不支倒地，員警見狀立刻施以CPR搶救，並將徐送往亞東醫院開刀搶救，徐久富在院昏迷數日，今日因多重器官衰竭去世。

樹林警分局表示，徐久富曾擔任派出所長、副所長多年，從警後服務態度積極，破獲多起毒品、竊盜案，公職期間記功、嘉獎數次，為同仁眼中的好幹部好長官，新北市警察局長黃宗仁得知後，也緊急前往醫院關心家屬，並指示分局成立治喪委員會，事後分局也將全力協助家屬辦理喪葬事宜。

(中時 )