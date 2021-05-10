比爾蓋茲與梅琳達的小女兒菲比

隨著微軟共同創辦人比爾蓋茲與妻子梅琳達3日宣布離婚，愈來愈多細節也浮現檯面。

據《時人》（People）雜誌與《商業內幕》（Business Insider）網9日報導，消息人士透露，兩人分手不只有一個主要原因，而是一堆原因促成的。不過，會選擇這個時機，和他們的小女兒讀完高中有關。

「那絕對是因為他們最小的孩子從高中畢業，而他們的想法在於，要一起度過這時光，」消息人士說，「他們像很多人一樣，死拖活拖，直到小孩從學校畢業。」

65歲的蓋茲和56歲的梅琳達育有3名子女，依序是25歲的長女珍妮佛，22歲的兒子羅里（Rory），以及18歲的小女兒菲比（Phoebe）。他們都在西雅圖成長，也都成為父親在私立湖濱中學（Lakeside High School）的學弟妹。而菲比2020年9月滿18歲，前不久才從高中畢業。

梅琳達訴請離婚的文件顯示，她和比爾蓋茲已有分居協議。消息人士說，兩人會這麼做，是為了盡量讓事情保持文明和私密，因為他們還想在「比爾與梅琳達蓋茲基金會」（Bill and Melinda Gates Foundation）保持合作。

此外，這位消息人士說，沒人想惹來更多嚴密檢視，因為那會損及他們的信用。「我不認為他們有氣到要扳倒對方——就像你有時會看到的，（而梅琳達）不想要那樣。」

比爾蓋茲和梅琳達2000年成立基金會，他們以聯合陣線的方式對外表態。消息人士強調，他們真的很想贏得諾貝爾獎，所以會在基金會的運作上繼續攜手合作。「對他們兩人來說，那似乎在議程上。」據CNBC新聞網報導，「比爾與梅琳達蓋茲基金會」是世上最大的私人基金會之一，資產超過510億美元（約1.4兆台幣）。

比爾蓋茲和梅琳達共有1300億美元（約3.6兆台幣）財富，而他們曾宣布，除了3名子女各繼承1000萬美元（近2.8億台幣）外，其他都會捐給慈善事業。

而據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）與《每日郵報》（Daily Mail）10日報導，2013年時，比爾蓋茲曾搭乘億萬淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的專機從新澤西州飛往佛州棕櫚灘（Palm Beach）。而先前這位已故富豪就因為與未成年女子發生關係，而入監服刑。從2013年起，梅琳達就很擔心比爾蓋茲和這位淫魔的關係。

事實上，早在2019年10月，當消息傳出，比爾蓋茲不但和艾普斯坦見了幾次面，有一次甚至還在他的豪宅待得很晚後，梅琳達就開始和紐約知名離婚律師柯恩（Robert Stephan Cohen）談過。

文章來源：Bill and Melinda Gates waited until their youngest daughter turned 18 before they announced divorce, reports say
文章來源：Melinda Gates Was Meeting With Divorce Lawyers Since 2019 to End Marriage With Bill Gates
文章來源：https://www.businessinsider.com/bill-melinda-gates-waited-phoebe-daughter-turn-18-before-divorce-2021-5
文章來源：REVEALED: Melinda Gates has been consulting divorce lawyers since October 2019 when Bill's meetings with Jeffrey Epstein were revealed and she decided marriage was 'irretrievably broken'
比爾蓋茲離婚鬧得兇 家人爆氣 都挺梅琳達
有小三 比爾蓋茲婚後每年和前女友海灘度假
蓋茲離婚分產成焦點 女兒說話了

(中時新聞網)

#比爾蓋茲 #梅琳達 #小女兒 #離婚 #諾貝爾獎