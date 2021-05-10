比爾蓋茲與梅琳達的小女兒菲比

隨著微軟共同創辦人比爾蓋茲與妻子梅琳達3日宣布離婚，愈來愈多細節也浮現檯面。

據《時人》（People）雜誌與《商業內幕》（Business Insider）網9日報導，消息人士透露，兩人分手不只有一個主要原因，而是一堆原因促成的。不過，會選擇這個時機，和他們的小女兒讀完高中有關。

「那絕對是因為他們最小的孩子從高中畢業，而他們的想法在於，要一起度過這時光，」消息人士說，「他們像很多人一樣，死拖活拖，直到小孩從學校畢業。」

65歲的蓋茲和56歲的梅琳達育有3名子女，依序是25歲的長女珍妮佛，22歲的兒子羅里（Rory），以及18歲的小女兒菲比（Phoebe）。他們都在西雅圖成長，也都成為父親在私立湖濱中學（Lakeside High School）的學弟妹。而菲比2020年9月滿18歲，前不久才從高中畢業。

梅琳達訴請離婚的文件顯示，她和比爾蓋茲已有分居協議。消息人士說，兩人會這麼做，是為了盡量讓事情保持文明和私密，因為他們還想在「比爾與梅琳達蓋茲基金會」（Bill and Melinda Gates Foundation）保持合作。

此外，這位消息人士說，沒人想惹來更多嚴密檢視，因為那會損及他們的信用。「我不認為他們有氣到要扳倒對方——就像你有時會看到的，（而梅琳達）不想要那樣。」

比爾蓋茲和梅琳達2000年成立基金會，他們以聯合陣線的方式對外表態。消息人士強調，他們真的很想贏得諾貝爾獎，所以會在基金會的運作上繼續攜手合作。「對他們兩人來說，那似乎在議程上。」據CNBC新聞網報導，「比爾與梅琳達蓋茲基金會」是世上最大的私人基金會之一，資產超過510億美元（約1.4兆台幣）。

比爾蓋茲和梅琳達共有1300億美元（約3.6兆台幣）財富，而他們曾宣布，除了3名子女各繼承1000萬美元（近2.8億台幣）外，其他都會捐給慈善事業。

而據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）與《每日郵報》（Daily Mail）10日報導，2013年時，比爾蓋茲曾搭乘億萬淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的專機從新澤西州飛往佛州棕櫚灘（Palm Beach）。而先前這位已故富豪就因為與未成年女子發生關係，而入監服刑。從2013年起，梅琳達就很擔心比爾蓋茲和這位淫魔的關係。

事實上，早在2019年10月，當消息傳出，比爾蓋茲不但和艾普斯坦見了幾次面，有一次甚至還在他的豪宅待得很晚後，梅琳達就開始和紐約知名離婚律師柯恩（Robert Stephan Cohen）談過。

(中時新聞網)