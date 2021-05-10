華航及諾富特旅館感染新冠肺炎群聚案不斷擴大，國民黨團今上午開記者會，痛批從中央疫情指揮中心、交通部、華航、諾富特四個單位互相推託，完全沒有把防疫工作當回事，國民黨團總召費鴻泰說，交通部該考慮華航董事長是否適任的時候了，從交通部、衛福部、民航局、華航到桃園市政府，通通難辭其咎，都必須負起行政責任、道德責任。

費鴻泰表示，回想今年初發生部桃事件，不少公司行號取消尾牙、春酒，多少餐廳哀鴻遍野，這不是陳時中的疏忽嗎？這次諾富特群聚染疫事件更是離譜，光是公文旅行就長達2個半月，當前疫情猶如作戰，發生突發、危機的檢舉案件，能夠一件公文旅行2個半月嗎？

費鴻泰批陳時中，不要嘻皮笑臉說什麼「疫情走的比公文快」，沒中央疫情指揮中心的疏忽，會有31人染疫嗎？會讓國人過著一個緊張的母親節嗎？費鴻泰指出台灣人實在太厚愛陳時中，導致他工作上彈性疲乏，如果真是如此，「行政院長蘇貞昌應該立即換掉陳時中。」

費鴻泰也奉勸桃園市長鄭文燦不要滿腦子想著總統大位，先把桃園市民的生命財產顧好才是正辦，搞再多雙標、大內宣，人民終會看破手腳。費鴻泰指出，諾富特事件看到真實上演的官場現形記，諾富特是華航百分之百持股的，民航局對華航開罰100萬元，觀光局對諾富特開罰15萬元，桃園市府對諾富特每一案裁罰6000元、累計開罰120萬元，根本是「左手罰款，右手進口袋。」

國民黨團書記長鄭麗文表示，桃園市政府惡劣又糟糕，對諾富特沒實際勘察檢驗，爆發疫情後又推得比誰都快，桃園市長鄭文燦憑什麼有特權卸責，如果發生在雙北，陳時中會放過台北市長柯文哲、新北市長侯友宜嗎？

藍委萬美玲也指出，桃園市政府在3月起實施「春季住房專案」，然而桃園市政府明明知道諾富特是防疫旅館，竟然通過旅宿補助審核，實在非常離譜。明明知道諾富特是防疫旅館，又大力推銷住房優惠專案，爆發群聚感染後，又該誰來負責？中央和桃園市政府甩鍋給諾富特，以為開罰了事，而早在2月中央收到檢舉，難道現在防疫只剩下發文和開罰兩招嗎？

藍委呂玉玲表示，桃園市民現在都等著中央疫情指揮中心如擠牙膏般公布足跡，雙北市更是被動接受中央的足跡公佈，每天追著疫調足跡跑，政府不要再官僚，發現破口要趕快補上，否則人民會對政府沒信心，也對不起辛苦的防疫人員。

(中時 )