為了提升手機的相機拍攝性能，與光學大廠聯手研發，是不少手機廠商近年來力行的策略，包含華為（Huawei）與徠卡（Leica）、vivo與蔡司（ZEISS）、一加（OnePlus）以及哈蘇（Hasselblad）等等。不過以上局面很可能插出程咬金，攪亂一池春水。Twitter上有爆料指出，夏普（Sharp）即將發表全新手機AQUOS R6，相機部份可能聯手徠卡一同研發，改變了華為與徠卡之間獨家合作的狀態！

Twitter 帳號。軒下デジカメ情報局（@nokishita_c）日前指出，夏普預定將會在5月10日舉辦發表會，推出AQUOS R6全新手機，且還公布渲染圖，當中宣傳圖樣包含「相機是與徠卡共同設計」的說明。從圖片來看，AQUOS R6採用打孔螢幕設計，側邊螢幕則有曲面設計，後置相機看來是雙鏡頭方案，其中主鏡頭的面積相當大。

除了可能是一款相機性能有不小升級的新機，AQUOS R6成為關注焦點的原因更是它的相機可能是由夏普與徠卡一同研發。華為旗艦級手機的相機表現能在DxOMark相機評測網站上長場霸佔一片天，除了包含華為方面的軟體調教之外，還有特別的影像感測器之外，與徠卡合作也是不可忽視的一項原因。華為自P9開始與徠卡合作，經過雙方多年攜手，徠卡認證鏡頭可說是華為手機的指標特色之一。而若是夏普也與徠卡合作，有可能是華為與徠卡之間原本也就沒有獨家合作的協議，但也有可能是因為華為手機受到美中貿易戰影響而無法順利取得手機晶片，導致智慧型手機業務遭遇重大挑戰有關。

在夏普尚未正式發表，且宣布與徠卡之間細節之前，雙方的合作都仍屬謠傳。有趣的是，原本夏普訂於5月10日12點要發表AQUOS R6，但官方YouTube頻道「SHARP AQUOS Mobile」無預警指出發表會時間延期，並將YouTube頻道首頁的新品發表時間點改為「coming soon」，讓人覺得措手不及。具體AQUOS R6的發表時間仍待夏普方面確認。

除了夏普可能傳出與徠卡合作，期待可進一步提升手機相機的表現外；先前也有說法傳出三星將會與Olympus合作，來進一步提升三星手機的相機表現。目前兩個合作案官方都尚未公布確切資訊，令人等得相當焦急。

(科技)