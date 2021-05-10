「蛇姬」林采緹2018年帶球嫁「Under Lover」成員胡睿兒，不料臨盆之際，男方爆出夜店撿屍案，當下她力挺老公走過低潮，但兩人仍於2020年3月離婚，胡睿兒被判2年有期徒刑，目前服刑中，林采緹仍不時帶兒子前往探視，而她情路不順不只這一回，她近日上節目自爆有任交往4年的男友，以為穩交結果發現對方根本慣性劈腿，最誇張的是小三內褲還直接曬在她家陽台，如此侵門踏戶她才爆發。

林采緹日前作客《今晚開讚吧》節目，談到感情史，自己是站在痛恨小三的那一邊，她表示曾有一任男友，大她6、7歲，兩人穩定交往4年，甚至已經同居，本該是小倆口可以安心過日子的，但林采緹抓包男友超糟糕的行為，就是慣性劈腿，只是她每次都心軟原諒，直到小三行為明目張膽了起來，她才忍無可忍。

雖事隔多年，但林采緹如今說起這段仍是相當氣憤，她表示當時男友又劈腿，兩人行為越來越過火，完全不把她放眼裡，最誇張的是，男友也很敢，明知林采緹肯定會知道得情況下，「他(男友)把小三的內褲曬在我們家陽台！」。

某回林采緹提早下班回家，一開門無意間撞見男友跟小三買了宵夜回家吃，小三看到正宮出現，不但完全不慌亂，甚至也沒要走的意思，竟面不改色問她：「要不要一起吃鹹酥雞？」，而身旁男友一句話都沒講，完全沒要維護女友的意思，讓她徹底心死，直接離開現場，也結束這段戀情。

(中時新聞網)