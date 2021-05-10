農委會為強化所屬機關兼辦政風人員之廉政素養，進一步提升其廉政法規、公務機密及安全維護等專業知能，每年定期舉辦兼辦政風廉政研習，2021年的研習，農委會特別邀請法務部廉政署長鄭銘謙擔任講座，講授「廉政工作經營重點」。

農委會10日及11日在農水署宜蘭管理處聯合舉辦「110年兼辦政風及農田水利署各管理處輔導人員廉政研習」，農委會指出，參訓人員包括農委會所屬水保局、各試驗所與農業改良場之兼辦政風人員，以及農水署各管理處輔導室主管人員計53人參與。

農委會指出，由於農田水利署是2020年10月1日成立，各農田水利會改制為農水署各管理處，其政風業務係屬農水署輔導室職掌，工作內容大致與兼辦政風相同，因此，2021年廉政研習是在農水署宜蘭管理處舉辦。

農委會指出，這次廉政研習課程包括廉潔藝術手作體驗及兼辦政風人員廉政實務案例探討等，鄭銘謙講授的「廉政工作經營重點」，主要是使參訓人員深刻瞭解國內廉政概況及廉政工作主軸，進而提升機關廉潔形象及效能。

農委會指出，鄭銘謙以深入淺出的方式，分享其豐富的工作經驗，包含發揮創意作為、有效解決民怨、減少公帑浪費、爭取首長支持；鄭也勉勵參訓人員應先正己而後正人，唯有自身保持清廉正直，廉政工作才能獲得認同。

(工商 )