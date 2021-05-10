范逸臣將於6月在台北、台中舉辦「大叔的逆襲」演唱會。（Legacy 提供）

范逸臣將於6月在台北、台中舉辦「大叔的逆襲」演唱會。（Legacy 提供）

范逸臣「大叔的逆襲」演唱會將於6月12、13日分別在台中及台北開唱，演唱會視覺公開後令粉絲驚訝，范逸臣的帥臉居然出現許多皺紋，彷彿成了60歲大叔，原來是為了呼應演唱會名稱，特意用流行的變臉APP將他的照片修成中年大叔模樣，范逸臣得意笑說：「想不到自己老了還會是一個帥大叔，我很喜歡。」從出道以來情歌王子形象一直深植人心的他對於加入「鐵漢柔情」系列也非常興奮，「終於有機會被定位為鐵漢了，覺得非常開心，鐵漢柔情就是堅強男子内心的柔軟情懷」。

聊到這次演唱會概念，他認為：「對我來說年過四十就可稱為大叔，《大叔的逆襲》想表現大叔在音樂中的堅持，還有在歌唱上歷久彌堅，嗓音絕不會輸給年輕時的自己。鐵漢柔情之大叔的逆襲，非常帥氣。」之前因傷退出《全明星運動會》的范逸臣預告將在演唱會上首唱特別幫紅隊做的新歌〈Go Red〉，並對想念他的粉絲們說：「很久沒有公開的個人演出，用音樂的方式跟大家見面了，這次的大叔限定版，希望大家多支持。」演唱會門票11日開賣。

(中時 )