星聚點KTV的廖姓員工，因工作調度與主管起爭執，過程中還持工具揮舞，因此遭公司以「不服從指示」、「實施暴行」等理由解僱。廖員不服提告，強調他只是口氣不佳，且身為一名工務，隨身攜帶工具也是很合理的，台北地院勘驗錄影畫面後，採信廖員主張，判他勝訴，可上訴。

廖員主張，他2019年3月8日起在復興店任職「工務駐店」，隔年2月26日突遭公司以「對副店咆哮及態度不佳」、「對現場工作同仁造成恐懼」等理由免職，但他只是與主管討論，雖然口氣不佳，但沒有不服從指示。

廖員說，爭論當下雖有持工具揮舞，但他擔任工務技術工作，工具是他的隨身物品，並非刻意要對誰揮舞或實施暴行，公司解僱不合法，請求確認兩造僱傭關係仍在，公司應按月給付3萬9200元薪資，提繳勞退金。

星聚點抗辯，營業受新冠肺炎疫情爆發受嚴重衝擊，來客數嚴重下滑，廖員的業務量也減少，因此有工作調整，廖員卻因此失控對主管咆哮，持工具揮舞更造成他人恐懼，甚至還曾嗆主管「干你屁事」，已違反公司獎懲管理作業「無正當理由，不服從職務上之指示工作者」、「對主管或其他同仁，實施暴行或有重大侮辱之行為者」等應免職行為。

法官勘驗錄影畫面，認為廖員確實是就工作內容與主管爭執，雖有口氣不佳、音量較大情形，但不能算是「重大侮辱」，且影片中的主管也看不出有畏懼的狀況，且主管詢問廖員能否支援其他工作，廖員因此表示意見，無從證明有不服從指示的情形，因此認定星聚點解僱違法，判廖員勝訴。

(中時 )