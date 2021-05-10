今年第一季鎳價及不鏽鋼市場熱絡，業者都交出不錯的成績，且比去年第四季更上層樓；展望目前原料端的鎳價持續回升推升買氣，加上中國大陸取消鋼品出口退稅，預期整體市場價格將較為穩定，有利台廠營運。

允強(2034)公布財報，第一季業績比去年同期成長，營收33.91億元，毛利率上升至12.14%；營業淨利1.56億元，歸屬於母公司業主淨利1.97億元，每股淨利0.45元，優於去年同期的0.35元。

彰源(2030)受惠兩岸鋼市續熱，原料及鋼價持續漲勢，今年第一季獲利1.24億元，每股稅後淨利0.45元，比去年同期轉盈，並賺贏去年全年，且是連續第三季呈現獲利。彰源第一季營收29.79億元；毛利率上升至14.3%，營業淨利1.98億元，歸屬於母公司業主淨利1.24億元，基本每股盈餘0.45元。彰源今年第一季淨利續揚，展望第二季鋼市仍熱絡，可望持續穩定獲利，今年營運將比去年明顯增長。

不鏽鋼冷軋精密薄板廠運錩(2069)受惠於大陸需求好轉，第一季營收25.32億元，年增率58.93%；毛利率上揚至12.37%，第一季稅後淨利1億元，比去年同期轉盈，每股稅後淨利為0.65元。運錩自去年第三季起轉盈，連三季獲利且逐季成長。

主攻內銷市場的通路商新鋼(2032)第一季營收8.59億元，毛利率上升至9.92%；營業淨利5779萬元，淨利4917萬元，每股淨利0.38元，大幅優於去年同期的0.04元。

目前原料面的LME鎳價回升至每公噸1.8萬美元之上，可望推動不鏽鋼市場買盤追漲；此外，大陸自5月1日起取消碳鋼熱軋、線材、不鏽鋼品等多達146項不同規格產品的13%出口退稅，對鋼市影響可視為正向。

業外多認為，大陸取消不鏽鋼出口退稅，將讓大陸熱軋不鏽鋼品往後出口成本大增、單價提高，將增加出口難度，對國內的低價競爭有望紓緩，預期整體市場價格將較為穩定。

(時報資訊)